Prefeitura de Americana completa 200 ruas e avenidas com asfalto novo desde 2021

A Prefeitura de Americana completou nesta quinta-feira (19) a marca de 200 ruas e avenidas recapeadas e pavimentadas desde 2021. São mais de 900 mil metros quadrados de asfalto novo, totalizando aproximadamente R$ 80 milhões em investimentos.

Nesta semana, o recapeamento está em fase final na região do Jardim São Pedro, onde foram revitalizadas as ruas das Tulipas, Sândalos, Angélicas e Palmas. A próxima etapa será a região da Praia Azul.

Em 2024, o maior programa de recuperação da malha viária da história do município já recapeou 59 vias até agora. Além disso, 15 endereços de diversos bairros tiveram o chão de terra batido trocado por asfalto.

Em 2023, haviam sido recapeadas 68 vias e pavimentadas outras 19. Entre 2021 e 2022, 9 e 21 ruas e avenidas, respectivamente, receberam o recapeamento. A pavimentação foi realizada em nove vias, sendo quatro em 2021 e cinco em 2022.

Ainda serão recapeadas mais 54 vias, contando os três contratos em andamento. Nove ruas dos bairros Bosque dos Ipês e Tancredi também serão pavimentadas.

Os investimentos foram viabilizados tanto por recursos próprios do município como do Governo de São Paulo, por meio da intermediação do prefeito Chico Sardelli e de parlamentares parceiros do município, além dos programas de créditos dos governos estadual e federal.