DISE apreende drogas em residência de MC na Vila Dainese

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE de Americana, deflagrou, na manhã desta sexta-feira, a Operação “CASA BOMBA”, com o escopo de intensificar o combate ao tráfico de drogas na região do Bairro São Roque, em Americana.

Durante investigações de campo, os agentes da DISE identificaram um imóvel na Rua São Pedro que aparentava armazenar as drogas distribuídas na região. Pela manhã, durante campana velada no local investigado, uma idosa foi abordada na frente do imóvel. Em entrevista com os policiais, ela relatou que alugava uma pequena edícula nos fundos do seu quintal para um indivíduo cantor de funk.

A proprietária do imóvel, então, acompanhou os policiais até os fundos, sendo constatado não haver ninguém na edícula. Contudo, foi localizado o documento do responsável pela locação do local, um compositor de funk de 26 anos, conhecido como MC Rafinha. No interior da edícula, foi encontrada uma caixa de papelão contendo 800 pedras de crack, 609 eppendorf’s com cocaína, 18 porções de maconha além de 02 balanças de precisão, 01 celular, 17 munições íntegras de calíbre .38, folhas manuscritas com contabilidade, embalagens vazias, dentre outros objetos de interesse da investigação.

Os entorpecentes foram apreendidos e apresentados na Sede da DISE, onde a Autoridade Policial tomou ciência dos fatos e instaurou o competente Inquérito Policial para apuração de autoria, visto que embora ninguém estivesse no local, foram apreendidos celular e documentação pessoal que possivelmente irá possibilitar a cabal elucidação dos fatos. Seguem investigações no sentido de identificar os responsáveis dela distribuição ilícita na região.