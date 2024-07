Em evento modesto, Maria Giovana faz convenção do PDT

Com cerca de 20 candidatos, Maria Giovana fez a convenção do PDT na manhã deste sábado e oficializou sua candidatura a prefeita de Americana.

O evento foi modesto, sem muita gente, com um total de aproximadamente 40 pessoas.

Leia + sobre política regional

Em seu discurso, MG falou bastante sobre oportunismo daqueles que falam sobre “direita e esquerda” durante o processo eleitoral. Maria Giovana tem o apoio da esquerda na cidade, o que elevou sua rejeição nas pesquisas. MG enfrenta nas urnas o atual prefeito Chico Sardelli (PL) – que tem o apoio do ex-presidente Bolsonaro e do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e o engenheiro Ricardo Pascote, anunciado pelo União Brasil na última quinta-feira.

O último cargo disputado por Giovana foi para deputada federal, quando recebeu 15 mil votos em Americana.