Piracicaba: Grupo Germânica lança novas motocicletas BMW Motorrad

As novas motocicletas F 800 GS, F 900 GS e F 900 GS Adventure já chegaram na Germânica BMW Motorrad Piracicaba. Na noite desta quinta-feira, 25/7, a concessionária reuniu clientes e convidados em um evento e apresentou os detalhes dos novos modelos.

As motocicletas estão mais sofisticadas e chegam para ampliar a gama de produtos da BMW Motorrad no país. O trio compartilha o mesmo propulsor, um novo motor de dois cilindros em linha com 895 cm³ de cilindrada. São 42 cm³ e 10 cv a mais que o antecessor. Os três modelos são equipados com câmbio de seis marchas e corrente M-Endurance.

As novidades agradaram os integrantes do grupo Free Riders, que reúne mais de 130 apaixonados por motocicletas. Parte do grupo acompanhou o lançamento realizado na Germânica BMW Motorrad Piracicaba. “Os modelos estão fantásticos e mostram a evolução estética e tecnológica da BMW Motorrad”, comentou o presidente do grupo, Marcio Fernandes.

Juliana Fernandes, vice-presidente do Free Riders, também elogiou a nova linha de motocicletas. Ela conta que estava acompanhando as novidades pelas redes sociais e aguardava com expectativa a chegada dos novos modelos na concessionária.

Na BMW F 800 GS o propulsor rende 87 cv de potência e 91 Nm de torque. Disponível em três versões (GS, GS Plus e GS Plus Triple Black com kit baixo), a nova BMW F 800 GS vem de série com alarme antifurto, iluminação inteiramente de LED, ajuste do pedal de câmbio, manoplas aquecidas, painel de TFT e conectividade com o BMW Motorrad Connected, sistema de partida Keyless, protetor de mãos e suporte para top case. Além disso, as versões Plus vêm equipadas com suporte para malas laterais, controle de velocidade de cruzeiro, cavalete central e preparação para dispositivos de navegação.

Nos BMW F 900 GS e F 900 GS Adventure, o novo motor rende 90 cv e 93 Nm. Além de um aumento significativo na potência máxima de 10 cv cada, os novos motores também são caracterizados por uma curva de torque muito mais linear.

A nova BMW F 900 GS chega em cinco versões (GS, GS Plus, GS Trophy, GS Trophy com kit baixo e GS Trophy Pro). Um dos destaques do modelo está na redução do seu peso. Ao todo, a nova F 900 GS está 14 quilos mais leve do que sua antecessora. Em comum em todos as versões, o modelo vem equipado com ajuste de pré-carga, compressão e retorno da suspensão, controle de cruzeiro, ajuste dos pedais de freio e câmbio, iluminação full LED, manoplas aquecidas, painel de TFT e conectividade com o BMW Motorrad Connected, protetor de mãos, controle de pressão dos pneus, ponteira de escapamento Akrapovic, sistema de partida Keyless e três anos de garantia. Há ainda assistente de troca de marchas PRO, modos de pilotagem PRO e preparação para dispositivo de navegação para as versões intermediárias e, no caso da versão topo de linha, guidão com riser (+24mm), suspensão dianteira Showa ajustável e suspensão traseira ZF/Sachs na versão topo de linha Trophy Pro.

Já a nova BMW F 900 GS Adventure chega em apenas uma versão, com duas opções de cores (cinza ou preto). É o modelo ideal para quem busca pegar a estrada. Destaque para o tanque de combustível com 23 litros de capacidade, que proporciona uma ótima autonomia para viagens de longas distâncias, suspensão com ajuste eletrônico (D-ESA), suporte para Top Case e malas laterais, modos de pilotagem PRO, assistente de troca de marchas PRO, cavalete central, faróis auxiliares, protetor de motor em alumínio, ajuste de compressão e retorno da suspensão e Controle Dinâmico de Tração (DTC).

Para saber mais sobre os novos modelos F 800 GS, F 900 GS e F 900 GS Adventure, a Germânica BMW Motorrad Piracicaba está localizada na Avenida Doutor Cássio Paschoal Padovani, 1314, Morumbi.

Sobre o Grupo Germânica

O Grupo Germânica está há 53 anos no mercado e é uma das maiores redes de concessionárias do Interior de São Paulo. Tem 40 lojas no estado de São Paulo, Minas Gerais e Paraná. www.grupogermanica.com.br