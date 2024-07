Influenciadora viraliza com peeling de fenol, proibido pela Anvisa

Luanna Charamba, influenciadora de 29 anos, viralizou nas redes sociais ao compartilhar o processo de recuperação após o peeling de fenol, procedimento que virou febre, mas já deixou uma vítima fatal.

Após realizar o procedimento em uma clínica não autorizada, o empresário Henrique Silva Chagas, de 27 anos, morreu em São Paulo. Um mês depois, a ANVISA proíbe a substância para fins estéticos.

De acordo com o Dr. Luiz Haroldo Pereira, cirurgião plástico membro e ex-presidente da SBCP, se bem utilizado, o fenol pode estar longe de ser o vilão, e pode produzir bons resultados, como o de Luanna.

“Aprendi a utilizar o fenol na França há mais de 40 anos e ele pode produzir excelentes resultados no rejuvenescimento quando bem utilizado. Só que ele precisa ser bem diluído e feito por cirurgião plástico ou dermatologistas, ambos com experiência em queimaduras, de preferência em ambiente hospitalar”, explica o médico.

O que é Peeling de Fenol da influenciadora? –

Considerado um procedimento invasivo, o peeling de fenol provoca uma espécie de queimadura controlada que remove toda a epiderme e parte da derme, causando uma renovação na pele, estimulando a produção de colágeno e diminuindo drasticamente marcas de expressão e sinais do tempo. Apesar dos efeitos positivos, o tratamento não é recomendado para qualquer pessoa.

Proibição da ANVISA – Proibido pela ANVISA no princípio de julho de 2024, o Conselho Federal de Medicina já recomendava que a substância fosse utilizada apenas por médicos qualificados. Agora, o CFM luta pela liberação do fenol para esses profissionais.

“A ANVISA proibiu enquanto busca por uma solução para isso, afinal, a substância vinha sendo usada indiscriminadamente até em cursinhos de estética, por profissionais que não tinham qualificação. Mas o resultado do fenol, quando bem usado, é excelente. Torço para que, em breve, a ANVISA consiga liberá-lo”.

Riscos reais – Defendendo o uso da substância por profissionais autorizados e qualificados, Dr. Luiz Haroldo também alerta para os perigos do uso indiscriminado.

Queimaduras: “O fenol provoca queimaduras profundas, de primeiro e até segundo grau. Por isso deve ser feito por cirurgiões plásticos ou dermatologistas com experiência em queimaduras”;

“O fenol provoca queimaduras profundas, de primeiro e até segundo grau. Por isso deve ser feito por cirurgiões plásticos ou dermatologistas com experiência em queimaduras”; Tóxico para o coração: “Esse procedimento pode provocar muitas alterações por penetrar profundamente, como arritmias cardíacas, podendo chegar até a uma parada cardíaca”;

“Esse procedimento pode provocar muitas alterações por penetrar profundamente, como arritmias cardíacas, podendo chegar até a uma parada cardíaca”; Manchas e alta pigmentação da pele: “Devido a sensibilidade gerada, o clima quente do Brasil pode resultar no escurecimento e em algumas manchas, é necessário redobrar o cuidado”.

Alternativas para quem quer rejuvenescer – Quem deseja o resultado do fenol, existem alternativas autorizadas pela ANVISA e menos invasivas. Dr. Luiz Haroldo recomenda a dermoabrasão, o peeling químico, o peeling de ácido tricloroacético ou o laser. “Existe uma série de tratamentos e produtos suscetíveis a dar bons resultados para o rejuvenescimento da pele e tem menos contraindicações”.

Saiba mais sobre Dr. Luiz Haroldo Pereira

Dr. Luiz Haroldo Pereira, que atende em Copacabana, no Rio de Janeiro, é referência em cirurgia corporal e facial no Brasil. O médico já foi presidente regional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) do Rio Janeiro, participou da banca de exames para título de especialista em cirurgia plástica durante 12 anos e, desde 2006, é membro da comissão de avaliação para médicos que desejam se torna titulares da SBCP, capacitados para realizar as cirurgias de abdominoplastia, lipoaspiração, implantes de silicone e outros procedimentos.

