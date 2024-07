O engenheiro e administrador Ricardo Pascote, 63, foi anunciado hoje (25) como pré-candidato a Prefeito de Americana pelo partido União Brasil.

Outros partidos como Progressistas, PSDB e Cidadania também aproveitaram o evento realizado nesta noite para declarar apoio e unificação ao projeto. A solenidade contou com a presença de autoridades como Duzão representando Milton Leite, Vanderlei Macris, Nathália Camargo, Vagner Malheiros, Dr. José e Omar Najar.

Com um dos maiores tempos de rádio da história da cidade, o grupo pretende focar os trabalhos em construir um plano de governo de acordo com os anseios dos americanenses, a história da cidade e os desafios das próximas décadas.

RICARDO PASCOTE.

Bisneto de uma de um dos primeiros agricultores de melancia da antiga Villa dos Americanos, filho de ex-superintende da FIBRA por quatro

décadas, Ricardo é formado em Engenharia Insdutrail Mecânica pela UNIMEP, possui MBA em marketing pela ESPM, mestrado em Energias Alternativas com ênfase em biodiesel, além de um Doutorado incompleto pela Unicamp na parte química, estudos sobre o hidrogênio como substituto do combustível fóssil.

Filho de uma assistente social, que nos deixou há menos de dois meses aos 93 anos, Ricardo é casado com a bailarina Siane, possui três filhos e atua numa holding do setor imobiliário ao lado dos irmãos e do pai.

Empreendedor desde cedo, Pascote cresceu na Vila Pavan, entre o hospital São Lucas e o antigo Tiro de Guerra (atual SOMA). Estudou no colégio Kennedy e desde muito jovem, mesmo sem nunca ter se envolvido na política, sempre demonstrou o seu compromisso com uma Americana melhor.

Nas últimas semanas, após convite de membros do partido, Ricardo tomou a decisão de aceitar o que chamou de “desafio”. “Pretendo devolver à Americana tudo o que ela nos proporcionou, tudo o que ela merece. Terra de gente feliz, trabalhadora e próspera, que viu o seu crescimento enfraquecer e que não pode passar os próximos cinco, quinze, quarenta anos sem um plano vigoroso, gerido por gente competente, séria e com amor a esta cidade”, disse.

