Dados do Indicador de Recuperação de Crédito da Serasa Experian revelaram que, do total de dívidas negativadas em fevereiro deste ano, 62,8% foram pagas ou renegociadas pelos consumidores inadimplentes em até 60 dias do mês de referência. O número representa uma alta de 3,1 pontos percentuais em relação ao mês anterior e também um pequeno avanço sobre o mesmo período do ano passado. Confira os dados dos últimos 12 meses no gráfico abaixo:

“A recuperação de crédito no Brasil tem apresentado uma tendência positiva, impulsionada pela redução das taxas de juros e a inflação controlada, que favorece aos consumidores honrar seus compromissos financeiros. Além disso, o programa Desenrola, implementado pelo Governo Federal, tem desempenhado um papel crucial ao incentivar os brasileiros a regularizarem suas dívidas negativadas, oferecendo condições mais acessíveis para a quitação dos débitos. A melhoria na recuperação de crédito tem sido consistente ao longo do ano e a expectativa é que essa tendência continue”, comenta o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi. Na análise por setores, o segmento de “Utilities”, que contempla contas de água, gás e energia, foi o mais elegido pelos brasileiros na hora de liquidar os débitos (73,5%). O de “Bancos e Cartões” ficou em segundo lugar, com 69,0% dos débitos liquidados em até 60 dias do vencimento em fevereiro. Veja na tabela abaixo as informações dos segmentos na íntegra:

Encargos com valor acima de R$ 10 mil foram os mais regularizados Ainda em fevereiro, olhando para o recorte de valor das dívidas, aquelas acima de R$ 10.000 (78,4%) foram as mais quitadas por consumidores inadimplentes em até 60 dias do vencimento em fevereiro. Em seguida, estavam as entre R$ 2.000 e R$ 10.000 (63,0%), aquelas até R$ 500 (62,2%) e as de R$ 500 a R$ 1.000 (61,0%). Por último, ficaram as contas entre R$ 1.000 a R$ 2.000 (58,7%). O indicador também mostrou que o método mais usado para entrar em contato com os clientes foi por meio digital, correspondendo a 69,2%, enquanto o tradicional envio de cartas alcançou uma proporção de 53,8%. Consumidores do Acre foram os que mais sanaram dívidas em fevereiro O indicador revelou também que, de todas as Unidades Federativas (UFs) do país, o Acre foi a que registrou a maior taxa de pagamentos de débitos inadimplidos (72,1%). Em seguida estava o Rio Grande do Sul (70,6%), Sergipe, (70,4%); Ceará (69,1%) e Paraíba (68,7%) Confira o recorte completo por UFs abaixo: