Manu Bahtidão conquista Disco de Diamante Triplo com “Daqui Pra Sempre”

A faixa “Daqui Pra Sempre”, hit em parceria com Simone Mendes, alcançou a marca de 510 milhões de streams e conquistou seu certificado de Diamante Triplo. Em seguida, a artista recebeu o disco de Platina Duplo por “Abismo”, faixa que contou com Mari Fernandez e soma 200 milhões de plays. Posteriormente “Vinho Branco”, a música inédita do novo projeto da cantora, recebeu disco de Platina Duplo por registrar seus 100 milhões de plays. Para fechar, “Torre Eiffel”, que teve participação da dupla Guilherme & Benuto, resultou em um disco de Platina por seus mais de 90 milhões de plays