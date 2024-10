Do Prado lança “Gaiola Fechada” com show inédito em Americana

Músico, cantor, compositor: Do Prado é um artista completo, que quando sobe ao palco, sozinho, impressiona pela grandiosidade de seu talento multifacetado. De Americana (SP), ele é um dos nomes mais representativos na singular cena da nova MPB paulista. E neste fim de semana, o público poderá conferir dois shows inéditos na região, criados especialmente para o lançamento do single “Gaiola Fechada”.

Os shows acontecem no Bar Cruzeiro, em Piracicaba, na sexta-feira (25/10), a partir das 20h; e no sábado (26/10) em Americana, no Teatro Fábrica das Artes, às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos online pela plataforma Sympla. Do Prado faz parte dos catálogo de artistas do selo e produtora +um Hits, que visa fomentar a produção cultural brasileira, principalmente impulsionando artistas do interior paulista.

Sobre o show

As músicas autorais de Do Prado refletem sentimentos profundos, amores e a vida cotidiana. As composições são influenciadas pelo samba, r&b e bossa nova. E essa mistura segue encantando ouvintes que buscam conexões mais pessoais e autênticas. Antes do lançamento de “Gaiola Fechada”, Do Prado lançou o EP “Prado & Maués”, em parceria com o músico e compositor Vini Maués.

Agora, para os shows inéditos em Americana e Piracicaba, Do Prado adianta que apresentará tanto as músicas novas e as antigas, com novos arranjos, “dando um spoiler do que vai vir no álbum”, promete o artista que está em processo de finalização de seu próximo projeto.

A faixa “Gaiola Fechada”, que dá nome ao show, foi lançada nas plataformas de streaming no começo deste mês de outubro, seguida do lançamento do seu clipe, que teve direção da artista também americanense Bianca Souza. Outro fato marcante do projeto audiovisual é que sua gravação aconteceu em cenários de Americana.

Do Prado fala sobre a decisão de lançar o single “Gaiola Fechada”, uma música considerada um marco na sua carreira como artista solo e independente. “Há nove anos ela me deu muita visibilidade e abriu as portas de lugares para que eu pudesse tocar. Não dava para continuar sem ter ela nas plataformas de streaming!”.

Ele também se emociona ao falar sobre realizar este lançamento em sua cidade natal, além de Piracicaba, uma cidade pela qual têm muito afinidade também. “Americana é a cidade que eu menos toco por opção. Aqui é onde tenho meu maior público, por isso quero sempre propor algo especial. Essa próxima apresentação será no Fábrica das Artes, um lugar que tenho muito carinho e que nunca toquei. Muita expectativa pra que essa noite seja incrível!”, finaliza Do Prado.

Conheça Do Prado

+um Hits

A +um Hits está sediada em Americana (SP) e iniciou suas atividades em janeiro de 2024. O selo musical e produtora de artistas e eventos tem como objetivo apoiar profissionais do setor, principalmente os que atuam no interior de São Paulo, promovendo a diversidade e o desenvolvimento do novo mercado musical.

Hoje, a equipe da +um Hits é composta por pessoas com vasta experiência nesta área e reconhecidas pelo trabalho na região: os fundadores são os empresários Gustavo Sartori Barba, Marcos Leite e José Guilherme Padovani, e o time de produção e marketing se completa com Cordero e Lucas Borges.

“Nosso foco é atuar em todas as vertentes do novo mercado musical, agenciando artistas do interior de uma forma completa, para que assim eles tenham a estrutura necessária para se dedicarem à qualidade do trabalho musical. É uma forma de valorizarmos a arte e, principalmente, fomentar a cena local”, destaca o fundador Gustavo Sartori Barba.

“Aqui na região, temos muitos talentos buscando oportunidades, mas infelizmente esses artistas acabam ofuscados por não conseguirem levar seus trabalhos para o público, seja por falta de espaço, de orçamento, de conhecimento sobre divulgação, gravação, entre outros fatores que dificultam a vida de quem deseja seguir uma carreira profissional. Nossa missão com a +um Hits é impulsionar os nomes que compõem esse novo momento da música brasileira, o qual chamamos de ‘nova música'”, completa José Guilherme Padovani.

O produtor Marcos Leite, com mais de três décadas de experiência na área de eventos e reconhecido pelo lendário trabalho com a Festa Privada na cena musical independente de Americana, comenta a qualidade musical e diferenciais dos artistas da +um Hits. “Temos uma diversidade de sons e pessoas incríveis tocando pela região, com muita energia e que representam esse ‘novo som brasileiro’ de um jeito que só eles sabem!”.

Informações do show “Gaiola Fechada” de Do Prado

PIRACICABA

Dia: 25/10 (sexta-feira)

Local: Bar Cruzeiro (R. Moraes Barros, 1321 – Alto, Piracicaba – SP)

Abertura da casa: 20h

Previsão para o início do show: 22h.

https://www.sympla.com.br/evento/show-de-lancamento-gaiola-fechada-piracicaba/2683262?referrer=linktr.ee&share_id=copiarlink

AMERICANA

Dia: 26/10 (sábado)

Local: Teatro Fábrica das Artes (R. Dr. Cícero Jones, 146 – Vila Rehder)

Abertura da casa: 20h

https://www.sympla.com.br/evento/show-de-lancamento-gaiola-fechada-americana/2682761?referrer=linktr.ee&share_id=copiarlink