A FAM – Faculdade de Americana promove, neste sábado, dia 26, o último dia do programa Faculdade Aberta, com os portões abertos para os estudantes que irão prestar o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio). Será um dia dedicado à revisão para a prova.

Para aqueles que desejam apenas visitar a faculdade, não é necessário realizar inscrição antecipada. Basta comparecer entre 9h e 12h, dentro do horário de visitação.

Já para os interessados em participar do Revisaço do ENEM, é necessário realizar a inscrição através do seguinte link: [Inscreva-se aqui]

– 10h às 10h30 – Sala VIP 1

Tema: “Literatura: Obras Brasileiras”

Ministrada por alunos do curso de Letras da FAM.

– 10h30 às 11h – Sala VIP 2

Tema: “Como Elaborar uma Redação Nota Mil”

Ministrada por alunos do curso de Letras da FAM.

– 10h às 11h – Sala 147, Bloco 5

Oficina prática: “Otimizando o Tempo: Como Responder as Questões do ENEM no Menor Tempo Possível”

Ministrada pelo professor Gabriel Eid.

– 10h às 11h – Sala 144, Bloco 5

Revisão de Matemática

Ministrada pelo professor Paulo Sérgio Fontinelli.

“Esta é uma oportunidade para os jovens que desejam ingressar no ensino superior conhecerem a Faculdade de Americana e, ao mesmo tempo, participarem do Revisaço, garantindo assim uma preparação de qualidade para conquistar uma excelente nota no ENEM”, destaca o diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini.