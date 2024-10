O governador Tarcísio de Freitas, o presidente Jair Bolsonaro, a ex. Primeira dama Michelle Bolsonaro, a vice-governadora Celina Leão, à secretaria Valéria Bolsonaro, a senadora Damaris Alves, a deputada Maria Rosas, além de autoridades municipais e lideranças de toda região, se reuniram nesta quarta-feira(23), para reforçar compromisso com Sumaré e apoiar a candidatura de Henrique do Paraíso e Andre da Farmácia.

Essa mobilização, que reuniu milhares de pessoas reforçou a união em torno de um projeto de desenvolvimento que visa transformar Sumaré em uma cidade de oportunidades, dignidade e justiça social.

O evento teve como objetivo destacar a importância de líderes comprometidos com princípios cristãos e uma gestão técnica que garanta serviços públicos de qualidade para todos os cidadãos da região.

Leia + sobre política regional

Jair Messias Bolsonaro, ex presidente do Brasil entrou em ligação ao vivo, declarando apoio aos candidatos:”Bom dia, Sumaré. Quero declarar meu apoio a eles, que têm muitos projetos, e que vão continuar este trabalho verde e amarelo. Tenham certeza de que nosso Brasil será melhor no futuro. Boa sorte Sumaré, um grande abraço a todos”.

Michelle Bolsonaro reforçou a importância de líderes que se baseiam em princípios cristãos e que colocam Deus no centro de suas decisões políticas. “Deus levantou homens como Henrique e Andre para governar com justiça e sabedoria, e é por isso que estamos aqui, para construir um futuro melhor para as próximas gerações”, afirmou. Em suas palavras, a ex-primeira-dama enalteceu a trajetória do candidato e ressaltou que é fundamental ter representantes que compartilhem dos mesmos ideais de fé, moralidade e responsabilidade com o povo.

Ao final, Michelle Bolsonaro fez questão de lembrar que, em tempos difíceis, é ainda mais essencial eleger candidatos que se comprometam com a moralidade, a ética e os princípios cristãos. “Nós, cristãos, acreditamos em um legado para as próximas gerações. E é por isso que hoje estamos todos unidos em torno do nome de Henrique, um homem de Deus, preparado para transformar Sumaré”, concluiu.

Fala Tarcísio

O governador Tarcísio de Freitas, enfatizou em discurso a importância da parceria do Governo do Estado com as prefeituras da Região Metropolitana de Campinas, especialmente com Sumaré, e reforçou compromisso com a cidade, afirmando qur Sumaré terá portas abertas. O evento, foi marcado pelo reforço do apoio à candidatura de Henrique do Paraíso à Prefeitura de Sumaré.

“A presença das lideranças da Região Metropolitana de Campinas aqui significa algo muito importante. Significa parceria, união em torno de um projeto de desenvolvimento”, declarou Tarcísio. Ele destacou que essa parceria garantirá que Sumaré receba investimentos e suporte do Governo do Estado em projetos cruciais, como na saúde e infraestrutura.

Andre da Farmácia, candidato a vice prefeito compartilhou sua visão otimista para o futuro de Sumaré. “Agora é tempo de semear. Existe um Deus lá em cima, que é maior que todas as coisas, maior do que tudo. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e do mais, ele fará. A honra, a glória, a majestade e o louvor sempre a Ele, ao nosso Senhor e salvador Jesus Cristo”, glorificou.

Sua mensagem de fé e esperança ressoou profundamente entre os presentes, fortalecendo a união e a motivação do grupo que se uniu para trabalhar incansavelmente pela transformação da cidade. “Seremos um governo focado em princípios sólidos e na melhoria da qualidade de vida para todo o nosso povo. Uma nova era começa no dia 27 para Sumaré. Conto com vocês!”.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP