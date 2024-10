Americana faz campanha de multivacinação com trenzinho para as crianças

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, inicia neste sábado (26) a campanha de multivacinação para a população em geral. A vacinação vai acontecer, das 8h às 16h, nas Unidades Básicas de Saúde dos bairros Vila Mathiesen, Parque Gramado, São Vito, Jardim Boer, Parque das Nações e Jardim São Paulo. A campanha segue orientação do Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Durante a semana, as vacinas estarão disponíveis em todos os postos de saúde, das 8h às 16h, com exceção das unidades dos bairros Praia Azul e São Vito, cujo horário é das 8h às 20h.

O objetivo da campanha é atualizar as carteiras de vacinação de crianças, adolescentes, adultos e idosos. Serão disponibilizadas as vacinas do calendário anual em estoque no município, incluindo HPV e dengue.

No caso das crianças, os pais ou responsáveis devem apresentar documento pessoal, carteira de vacinação e CPF. A mesma recomendação vale para o público adulto, porém, a carteira de vacinação poderá ser providenciada junto à equipe da unidade.

As equipes de saúde vão atualizar a carteira de vacinação com as vacinas faltantes, independentemente da faixa etária.

“A vacina é fundamental para se proteger contra uma série de doenças, por isso é tão importante manter a vacinação em dia. No caso das crianças, a atenção deve ser ainda maior por parte dos pais e responsáveis, pois vacinar os filhos é acima de tudo um ato de amor”, diz o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Trenzinho para as crianças

A ação deste sábado terá o apoio do Rotary Clube Americana-Ação, que vai disponibilizar um trenzinho para as crianças nas unidades dos bairros Parque Gramado e Vila Mathiesen, das 9h às 15h30.

O “passaporte” para o trem será a carteira de vacina da criança, que, caso não tenha, poderá embarcar para regularização na Unidade Básica de Saúde. Depois de levar os menores para vacinar, o trenzinho fará um passeio pelas ruas do bairro e retornará ao local de embarque. As crianças deverão necessariamente estar acompanhadas dos pais ou responsáveis.

Os pontos de embarque no trenzinho para a UBS do Parque Gramado serão no CIEP “Professor Anísio Spínola (Rua Humberto Pollo, 200 – São Jerônimo), Casa da Criança Maíra (Rua Ary Dell’Agnese, 321 – Parque Gramado) e EMEI Aracy (Rua Emílio Colombo, 240 – São Jerônimo).

Já para a UBS da Vila Mathiesen, o roteiro para embarque será o CIEP “Professor Octávio César Borghi” (Rua das Hortências, 1.550 – Cidade Jardim), Casa da Criança Araúna (Rua dos Colibris, 721 – Jardim dos Lírios) e Creche Anajá (Rua dos Lilases, 611 – Jardim das Flores).

“A parceria com o Rotary tem sido fundamental, pois a utilização do trenzinho é uma forma de estimular os pais a levarem as crianças para receberem as vacinas em atraso. Mas é importante destacar que todas as nossas unidades básicas continuam ofertando as vacinas durante a semana também”, explica a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

“Muitas doenças são evitáveis graças às vacinas, por isso é preciso combater a desinformação e promover a mobilização para ampliar a cobertura vacinal e, consequentemente, a proteção dos indivíduos”, destaca a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito.

Endereços dos locais de vacinação neste sábado:

Vila Mathiensen – Rua das Alfazemas, nº 316

Parque Gramado – Avenida da Amizade, s/n

São Vito – Rua Vicente Caravieri, nº 300

Jardim Boer – Rua Romildo Bosqueiro, nº 55

Parque das Nações – Rua Austrália, nº 301

Jardim São Paulo – Rua das Poncianas, nº 900