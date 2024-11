Doação de Sangue: campanhas em Santa Bárbara arrecadam 462 bolsas em 2024

As Campanhas de Doação de Sangue realizadas durante o ano em Santa Bárbara d’Oeste arrecadaram 462 bolsas. O número representa um aumento de mais de 42% no número de bolsas coletadas em relação ao ano passado. Nesta terça-feira (5), o Lions Clube de Santa Bárbara d’Oeste recebeu a última campanha de 2024.

Durante a iniciativa compareceram 101 candidatos, sendo 23 pela primeira vez, com 90 bolsas de sangue coletadas e seis cadastros para doação de medula óssea. A próxima Campanha de Doação de Sangue no Município será realizada em janeiro. O calendário com todas as datas para o próximo ano será divulgado em breve pelo Hemocentro da Unicamp.

A Campanha de Doação de Sangue é uma parceria da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, e o Hemocentro da Unicamp, com o apoio do Lions Clube de Santa Bárbara d’Oeste, Pastoral da Saúde Região de Santa Bárbara d’Oeste – Diocese de Piracicaba, São Rafael Mais Saúde, Supermercados São Vicente, Bella Pane Pães e Doces e Confraria Há Bares que Vêm para o Bem.

Em caso de dúvidas ou para mais informações, o telefone do Hemocentro da Unicamp é o 0800 722 8432.