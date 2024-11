Prefeitura inicia nova frente de recapeamento em Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), iniciou nesta terça-feira (5) o recapeamento asfáltico da Rua Valentim Menegatti, no Jardim São José, região da Praia Azul.

Em seguida, serão recapeadas a Rua Riciotti Saciloto, entre a Rua Salvador Giordano e a Avenida Raphael Vitta, no São Domingos, e a Avenida América, no Jardim Bela Vista, respectivamente.

“A expectativa é finalizar esse contrato até o final do ano. São mais oito vias que serão recapeadas em diversos bairros. Estamos trabalhando no objetivo de recuperar a malha viária do município, no maior programa de recape já realizado em Americana”, disse o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

O programa de crédito da Desenvolve SP, a agência de fomento do governo paulista, no valor de R$ 12.301.677,91, inclui o recape de 24 vias no município. O recurso foi intermediado pelo deputado estadual e presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado, e pelo ex-deputado federal Vanderlei Macris. Toda a tramitação documental para viabilizar os recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios.

Essa linha de crédito estadual contemplou os recapes da Avenida São Jerônimo e das ruas Benedito das Chagas, Lua, Saturno, Japão, Pedro Pinese, China, das Açucenas (entre a Rua dos Antúrios e a Rua das Tulipas), Coelho Neto, das Hortências (entre a Rua das Açucenas e a Rua das Petúnias), Florindo Cibin (entre a Rua Índia e a Rua Frederico Penachioni), Hermes Fontes, França (entre a Avenida Europa e a Rua Espanha) e das Galáxias.

O programa inclui ainda os recapes das ruas José Verissimo, João Damiani, da Igualdade, José Sacoman e Carlos Vassalo (entre a Rua Humberto Pollo e a Rua Lúcia Scognamillo).

Considerando todos os contratos em andamento, já são 90 ruas e avenidas de Americana com asfalto novo, entre recapeadas (76) e pavimentadas (14), desde o início de 2024, número que supera o total de melhorias entregues em 2023. O ano deve terminar com pelo menos 100 vias com a malha viária recuperada, de acordo com a Sosu.