O corpo de um homem foi encontrado boiando nas águas do Ribeirão Quilombo, altura da Rua Brasília, no Jardim São Jorge, divisa com o município de Sumaré esta quarta-feira. A descoberta se deu durante uma vistoria de rotina em uma área verde ribeirinha da cidade, o coordenador da Defesa Civil Municipal de Nova Odessa, Vanderlei Vanag.

Tratava-se de vítima do sexo masculino, trajando bermuda preta e camiseta preta, aparentando idade de cerca de 30 anos. De acordo com informações iniciais da Polícia Científica, o corpo não apresentava sinais visíveis de violência, por isso a possibilidade de morte acidental também é levada em conta.

A ocorrência foi atendida inicialmente pela GCM (Guarda Civil Municipal) da Prefeitura de Nova Odessa. O rapaz foi retirado das águas pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, que providenciou perícia no local da localização do corpo e, agora, investiga o caso. A vítima foi encaminhada para o IML (Instituto Médico Legal) de Americana no mesmo dia, para autópsia e tentativa de reconhecimento.

“A Guarda Civil Municipal foi informada por um funcionário da Defesa Civil sobre a presença de um corpo no Ribeirão Quilombo, avistado durante a manutenção das árvores na região. A GCM foi acionada e deslocou-se até o local e realizou o isolamento da área para garantir a preservação do local”, relatou.

“De acordo com informações iniciais, o corpo não apresenta sinais visíveis de violência. Até o momento, a pessoa permanece sem identificação, pois não foram encontrados documentos junto ao corpo.

Detalhes do corpo

Trata-se de um homem, com estatura mediana, pele clara, barba rala, cabelo crespo e uma tatuagem de cruz no braço esquerdo. Ele vestia uma bermuda preta com listras amarela e vermelha da marca Lacoste e camiseta preta da marca D&G”, acrescentou Guarda.

“Qualquer informação que possa auxiliar na identificação do rapaz é bem-vinda. Solicitamos que entre em contato com a GCM pelos números de emergência (19) 3466-1900 e/ou 153”, completou a GCM.

