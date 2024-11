A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Sumaré Mara Dalben visitou nesta semana a Casa de Passagem Resgatar, Caluz, Petalozzi, Lar Batista e Sociedade Beneficente São Judas Tadeu, entidades parceiras da Prefeitura, para acompanhar os trabalhos e realizar a entrega de doações da população durante as campanhas contínuas do Agasalho e Brinquedos.

Foram entregues brinquedos, roupas, sapatos, cobertores e agasalhos em bom estado de conservação, para a posterior distribuição digna às famílias em situação de vulnerabilidade social referenciadas nas unidades.

“Nossa população anualmente dá um show de solidariedade e, a cada campanha, aumentamos os números de doações. Trabalhamos com o objetivo de acolher e levar dignidade a quem mais precisa, por isso, estamos distribuindo nas entidades as doações da população durante as nossas campanhas de arrecadação de Brinquedos e Agasalhos, para que sejam encaminhadas com dignidade e humanidade para as famílias referenciadas. Ressalto que nossas campanhas são contínuas e duram o ano todo, basta procurar nosso Fundo Social de Solidariedade e realizar a sua doação”, explicou a presidente do Funssol, Mara Dalben.

“Buscamos ofertar dignidade às famílias em situação de vulnerabilidade social e contamos com a ajuda e carinho da nossa população. Todas as doações feitas estão sendo levadas para as nossas entidades, que vão fazer a distribuição com muito amor, do jeitinho que nossa população merece”, comentou o prefeito Luiz Dalben.

Roupas, cobertores, agasalhos e brinquedos em bom estado de conservação podem ser doados o ano todo. Basta procurar o Fundo Social de Solidariedade, na rua Dom Barreto, 1377, centro, ou entrar em contato pelo telefone 38835282.

