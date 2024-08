Domingo tem 6ª rodada da 3ª Divisão do Amador Nova Odessa

Acontece neste domingo (25/08) a 6ª rodada da 3ª Divisão do Campeonato Amador de Futebol de Campo da Prefeitura de Nova Odessa de 2024.

O pontapé inicial acontece simultaneamente às 8h nos seis campos municipais que sediarão o campeonato – no Estádio Municipal Natal Gazzetta (o “Campo do Progresso”) e nas arenas da Vila Azenha, Jardim São Manoel, Jardim São Jorge, Recanto do Guarapari e Jardim Santa Luiza/Parque Triunfo, sempre com entrada gratuita do público.

O evento esportivo foi retomado em 2022 é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O Campeonato Amador de Futebol 2024 da 3ª Divisão é disputado por 26 times, divididos em quatro grupos, mobilizando aproximadamente 800 atletas, além das comissões técnicas. A participação dos clubes é gratuita.

Em novembro de 2023, na final da 3ª Divisão, o Desportivo Déli FC foi o campeão ao vencer o Juventus por 4 a 2. Todas as tabelas e resultados dos jogos de cada rodada poderão ser acompanhados através do site ou aplicativo Copa Fácil ou diretamente no link https://copafacil.com/-cqvmp@3cfn.

De acordo com o secretário-adjunto de Esportes e Lazer da cidade, José Henrique de Carvalho, “a expectativa é grande para este evento”. “Estamos na expectativa de mais um grande Campeonato Amador. Nova Odessa ‘respira’ esporte e o futebol é a nossa maior demanda. Tivemos um aumento no número de equipes inscritas neste ano, o que reflete o bom trabalho de nossa Secretaria e da gestão municipal. Desejamos boa sorte as nossas equipes, nas três divisões, que seja um campeonato limpo e de muito respeito entre os participantes”, afirmou.

O APLICATIVO e o Amador

Todos podem acompanhar os resultados dos jogos através do aplicativo Futebol Amador, que é um aplicativo criado por uma empresa parceira da Prefeitura Municipal de Nova Odessa através da Secretaria de Esportes e Lazer. Ele, que pode ser baixado através da loja de aplicativos ou acessado através do link https://copafacil.com/-cqvmp@3cfn. Ao longo das rodadas, o aplicativo será constantemente atualizado com os resultados e demais informações do campeonato.

