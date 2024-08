Santa Bárbara Rock Fest 2024 começa nesta sexta-feira

Santa Bárbara d’Oeste vai tremer neste fim de semana, dias 23, 24 e 25 de agosto, sexta-feira, sábado e domingo, com o Santa Bárbara Rock Fest 2024. A 7ª edição será realizada no Complexo Usina Santa Bárbara, no Residencial Dona Margarida, com entrada gratuita. O evento conta com 41 atrações, sendo 35 bandas de diversas vertentes do rock, incluindo headliners de peso como Pitty, Fresno, Sepultura, Gloria, Raimundos e Viper. Toda a programação é gratuita, e mais informações podem ser encontradas no site oficial: rockfestsbo.com

O festival deste ano traz uma novidade especial: o palco “Cidade do Rock”, dedicado exclusivamente às bandas de Santa Bárbara d’Oeste, que se juntará aos cinco palcos já existentes—“Terra”, “Água”, “Jam”, “Gig” e “Air”. Essa iniciativa reforça o compromisso do evento em valorizar a cena local, com 40% das bandas participantes sendo da cidade.

Realizado pela primeira vez em 2014, o Santa Bárbara Rock Fest é referência em evento público e se consolidou como Maior Festival de Rock de bandas independentes. Com sua casa no Complexo Usina Santa Bárbara, o Festival incentiva a composição e produção musical, valoriza a arte como fonte de cultura e lazer, aprimora e desenvolve o âmbito musical, além de revelar os talentos da cidade e região.

A 7ª edição do Santa Bárbara Rock Fest conta com a realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio da Leuven, Maravilhas do Lar, Denso e Comgás, apoio da Raízen, Tivoli Shopping, Unimed Santa Bárbara Americana, Sapore e SOS Telecom, media partner com a EPTV, G1, EP FM e Atomcore Studio e produção cultural Xekmat – Promoções e Eventos.

SuperCar Rock: Bikerama Sustentável

A Rede de Supermercados Pague Menos é apresentadora do Santa Bárbara Rock Fest e realizará uma atividade inovadora, que promete atrair a atenção do público: o espaço SuperCar Rock, um bikerama sustentável. A competição consiste em uma pista de autorama movida a pedal, onde os participantes pedalam para gerar energia e movimentar carrinhos de autorama, que são estilizados como mini carrinhos de supermercado. A ação ocorrerá em horários específicos durante os três dias: na sexta-feira, 23, das 18h às 00h; no sábado, 24, das 13h às 00h; e no domingo, 25, das 13h às 21h. A ação é para todas as idades e os participantes ganharão um copo exclusivo com a identidade visual do evento, assinada pela barbarense Amanda Miranda.

A dinâmica do SuperCar Rock é simples, mas emocionante. A pista, com 9 metros de perímetro e 4 fendas, comporta até quatro bicicletas adultas, além de um monociclo adaptado para cadeirantes e uma bicicleta infantil. Cada ciclista é responsável por pedalar e, com isso, energizar a pista, movimentando os carrinhos de autorama. Não há aceleradores convencionais, a velocidade e o freio dos carrinhos são proporcionais à força e ao movimento compassado do pedalador.

O SuperCar Rock conta com uma equipe de monitoramento composta por especialistas, tornando a competição acessível a todos. O vencedor é aquele que completa as cinco voltas primeiro, enquanto qualquer participante que retirar o carrinho da pista será desclassificado.

O Bikerama é uma criação inovadora das empresas Pedal Sustentável e Cenografia Sustentável, um jogo eletrizante que une a paixão por bicicletas e autoramas. Desenvolvido sob medida, o Bikerama combina quatro bicicletas – incluindo versões para adultos, crianças e cadeirantes – com carrinhos que se movem pela energia elétrica gerada pelos competidores ao pedalar. A dinâmica de aceleração e frenagem dos carrinhos ocorre na mesma proporção das pedaladas, fazendo com que o vencedor seja aquele que melhor dosa a potência nas arrancadas, curvas e frenagens. Idealizado como um desafio do SESC para resgatar o autorama, considerado o primeiro game elétrico da história e popularizado no Brasil pela Estrela nas décadas de 70 e 80, o Bikerama estreou em 2016 no SESC Belenzinho, em São Paulo. A interface elétrica que comanda os carrinhos foi desenvolvida pelo engenheiro barbarense José Carlos Armelin.

Roda Gigante Leuven

Ícone nos grandes festivais de música, a 7ª edição do Santa Bárbara Rock Fest terá uma roda gigante 100% gratuita – ativação da Leuven, patrocinadora do evento. O equipamento possui 25 metros de altura e 16 cabines que possibilitarão uma vista panorâmica do Complexo Usina Santa Bárbara.O controle de acesso para curtir a experiência será realizado por meio da distribuição de tickets, mediante cadastro efetuado diretamente na loja oficial da Leuven, localizada no galpão 1 do Complexo. No ato do cadastro, é indispensável a apresentação de um documento com foto (físico ou digital). Será distribuído 1 (um) ticket por pessoa. Menores de idade poderão reservar bilhetes e aproveitar a roda gigante desde que acompanhados por seus responsáveis.



A distribuição de tickets terá início com a abertura dos portões. Os bilhetes serão distribuídos diariamente e serão válidos apenas para o dia corrente, bem como para o horário agendado, conforme as informações impressas no bilhete. Para realizar o passeio na Roda Gigante, é indispensável apresentar o ticket de acordo com o dia e horário agendado. Esgotado o período de validade do bilhete, será necessário realizar um novo cadastro na loja oficial da Leuven.

Os tickets serão distribuídos de acordo com a capacidade de operação do equipamento. Esgotada a capacidade do dia corrente, o interessado poderá realizar sua reserva no dia seguinte. Por hora, 160 pessoas terão a oportunidade de criar momentos inesquecíveis na Roda Gigante do Rock Fest. O brinquedo tem capacidade para atender 4 mil pessoas durante os três dias de festival.



Horários por dia:



Sexta-feira / 23 de agosto

18h às 19h

19h às 20h

20h às 21h

21h às 22h

22h às 23h

23h à 00h



Sábado / 24 de agosto

13h às 14h

14h às 15h

15h às 16h

16h às 17h

17h às 18h

18h às 19h

19h às 20h

20h às 21h

21h às 22h

22h às 23h

23h à 00h



Domingo / 25 de agosto

13h às 14h

14h às 15h

15h às 16h

16h às 17h

17h às 18h

18h às 19h

19h às 20h

20h às 21h

Estande interativo de basquete



Pelo segundo ano consecutivo, a Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana estará presente no Rock Fest, com uma atração especial e gratuita, como forma de incentivo à prática de esportes para toda a família.

Os visitantes do festival poderão desfrutar de momentos alegres com um estande contendo cestas de basquete em alturas diferentes para que crianças e adultos possam testar suas habilidades no arremesso de bolas. O mascote Luke, um cachorro caramelo, estará presente para aumentar a diversão.

Todos que participarem ganharão bottons colecionáveis, com três designs personalizados, um para cada dia de evento. Já aqueles que acertarem a cesta receberão um brinde exclusivo da Unimed.

Haverá ainda um painel instagramável para fotos divertidas contendo as sombras de jogadores de basquete. O acesso à atração será feito por ordem de chegada, sem necessidade de reserva, e a quantidade de brindes é limitada.

Artista visual convidada

A identidade visual da 7ª edição é assinada pela artista visual convidada, a barbarense Amanda Miranda. A artista gráfica, diretora de arte e autora de HQs ficará responsável por ilustrar as peças de comunicação do Festival, além de espaços “instagramáveis” e ativações.

Por suas obras jornalísticas, Amanda foi finalista do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos na categoria Arte, em 2020. No ano seguinte, foi listada como destaque na categoria de Arte e Arquitetura da FORBES 30 Under 30, 2021. Como freelancer, já trabalhou para clientes como Adobe, NETFLIX, MUBI, Pulitzer Center, The Intercept Brasil, Jornal O Globo, UOL e Agência Pública.

Seu mais recente trabalho na área consiste em uma participação na já histórica antologia Braba, lançada nos Estados Unidos pela prestigiadíssima editora Fantagraphics Books – e publicada no Brasil pela Mino.

Confira mais detalhes da estrutura da 7ª edição do Santa Bárbara Rock Fest 2024:

Como chegar

O Complexo Usina Santa Bárbara está localizado na Rua Aristeo Carlos Pereira, no Residencial Dona Margarida, em Santa Bárbara d’Oeste/SP

O acesso para o evento será pela SP-306 Rodovia Luís Ometto e SP-135 Rodovia Dona Margarida da Graça Martins. Os veículos seguirão pela Rua José Mathias Filho (atrás da Câmara Municipal) e posteriormente na Rua Antônio Júlio, no Residencial Dona Margarida, com acesso ao Caminho dos Flamboyants, entrada do estacionamento. Haverá sinalização no local e apoio de agentes da Guarda Civil Municipal.

Transporte por aplicativo/Táxi

Aqueles que utilizarão transporte por aplicativo e táxis, o acesso será pela entrada B via SP-135 Rodovia Dona Margarida da Graça Martins no letreiro “Usina Santa Bárbara”. Os motoristas receberão uma credencial para desembarcar os passageiros.

Ônibus e vans

As caravanas e excursões também deverão acessar o espaço pela entrada B via SP-135 Rodovia Dona Margarida da Graça Martins no letreiro “Usina Santa Bárbara”.

Estacionamento solidário pago

O estacionamento solidário será explorado pela Apae de Santa Bárbara d’Oeste (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais).

Estacionamento de: automóveis, motos, vans, micro-ônibus, ônibus e similares.

Serviço: guarda-volume

Locais de estacionamento: Complexo Usina Santa Bárbara e ruas adjacentes, Caminho dos Flamboyants, Rua Maria Luiza Petrini Margato e Rua Aristeo Carlos Pereira.

Acessos para o estacionamento: Caminho dos Flamboyants e Rodovia Margarida da Graça Martins (SP-135).

Valores:

Automóveis: R$ 30

Motos: R$ 15

Vans, micro-ônibus, ônibus e similares: R$ 80

Guarda-volume: R$ 5

A arrecadação será revertida à instituição. O preço público para estacionamento no evento foi fixado pelo Conselho Municipal de Turismo – Comtur e a instituição foi selecionada por meio do Edital de Chamamento Público para Credenciamento de Organizações da Sociedade Civil (OSC), Organizações Sociais (OS) e Entidades Beneficentes Sem Fins Lucrativos, visando a exploração do estacionamento pago do Santa Bárbara Rock Fest 2024.

Acessibilidade | Transporte adaptado

O Transporte Adaptado Municipal, mantido pela Prefeitura, poderá ser agendado por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida pelo telefone 3455.1000, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas.

Acessibilidade | Pessoas com deficiência/cadeirantes

Além das vagas preferenciais no estacionamento para pessoas com deficiência, o Santa Bárbara Rock Fest contará com um espaço para cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida em frente ao palco principal, o palco “Terra”, com acesso pela cabine técnica.

O Complexo Usina Santa Bárbara conta com banheiros de alvenarias para pessoas com deficiência e cadeirantes na entrada do local e perto do palco principal, além de banheiros químicos especiais instalados para o festival.

Acessibilidade | Libras

A comunidade surda contará com a acessibilidade em Libras. Uma equipe especializada fará a transmissão simultânea durante os seis shows principais nos telões do “Palco Terra”, palco principal do festival.

Mobilidade | Transporte público

– Saídas do Terminal Urbano (esquina das ruas Prudente de Moraes e Campos Sales, Centro):

Sexta-feira (23/8)

18h30, 20h e 21h30

Sábado (24/8)

14h, 15h30, 17h, 18h30, 20h e 21h30

Domingo (25/8)

14h, 15h30, 17h, 18h30 e 20h

Retornos:

Sexta-feira (23/8), a 1h

Sábado (24/8), a 1h

Domingo (25/8), às 22h

A tarifa é de R$ 4,85

O acesso dos ônibus ao estacionamento do festival será via SP-135/Rodovia Margarida da Graça Martins (ao lado do letreiro “Usina Santa Bárbara”). O trajeto do retorno do Complexo Usina Santa Bárbara para os bairros serão direcionados conforme a demanda para melhor atendimento aos usuários.

Ambulatório médico

A estrutura do Santa Bárbara Rock Fest conta com Ambulatório Fixo no galpão ao lado do Palco “Terra”. São disponibilizados médico e técnicos de enfermagem.

Segurança | Estrutura

Como em todos os anos, o Santa Bárbara Rock Fest 2024 contará com amplo esquema de segurança, brigadistas, apoio da Guarda Municipal, Defesa Civil e Polícia Militar. O evento é equipado com catraca, revista, detector de metais e câmeras de segurança.

As medidas propostas pela organização do Santa Bárbara Rock Fest visam garantir o conforto e a segurança do público presente.

Espelhando-se em eventos renomados que acontecem em grandes capitais do país, o Santa Bárbara Rock Fest trata com afinco as medidas de segurança para que famílias, compostas de pessoas de diferentes idades, curtam com tranquilidade do início ao fim um dos maiores festivais da região de bandas independentes, com entrada gratuita.

Desde 2014, primeiro ano do Santa Bárbara Rock Fest, nenhuma ocorrência foi registrada. Isso graças ao amplo e rígido esquema de segurança no Festival, que conta com esquema de segurança e brigadistas, além da atuação da Guarda Municipal, Defesa Civil e Polícia Militar.

Para evitar o acesso de qualquer item que possa gerar situações de perigo, mesmo que a olho nu, visivelmente inofensivo, o público será revistado. Vale lembrar que o recinto possui catracas e detectores de metais.

Caso algum pertence seja barrado, o usuário poderá deixá-lo no guarda-volume existente no Festival.

Segurança | Ambulantes

Não será permitida a presença de ambulantes num raio de 200 metros do evento, atendendo a Lei Municipal n° 103/2010.

Segurança | Pet friendly

O Santa Bárbara Rock Fest 2024 é pet friendly. Mesmo assim, a organização ressalta a obrigatoriedade do obrigatório uso de coleira e guia em todas as raças e também focinheira para cães de raças notoriamente violentas e perigosas.

Segurança | O que pode entrar?

Será permitida a entrada de carrinho de bebê e itens para bebês, barras de cereal, frutas cortadas e armazenadas em sacos tipo Ziplock, alimentos industrializados, com a embalagem lacrada originalmente como salgadinhos e bolachas, água mineral em copo plástico igualmente lacrado, óculos escuros, capa de chuva, chapéu/boné, canga, mochila/bolsa, protetor solar, protetor labial e maquiagem, câmera ‘polaroid’ e carregadores portáteis para celular e cabos, além de animais de estimação.

Segurança | O que NÃO pode entrar?

Não será permitida a entrada de qualquer tipo de bebida (alcoólicas ou não), qualquer tipo de garrafas, latas, copos (exceto o de água com material “plástico mole”), embalagens rígidas e com tampa, recipientes de vidro, metal ou plástico (perfumes, cosméticos e desodorante apenas roll-on), narguile/bong, isopor, cooler ou qualquer utensílio para armazenagem, cadeira, banquinho, cadeira de praia ou qualquer tipo de assento com material rígido, capacete, guarda-chuva com ponta, qualquer tipo de substância ilícita, venenosa e/ou tóxica, arma de fogo/arma branca (faca, canivete, punhal e assemelhados), fogos de artifício e de estampido, objeto perfurocortante que coloque em risco a segurança do público (tesoura, estilete, pinça etc), remédio sem autorização de receita médica, skate / patinete / patins / bicicleta, bastão de selfie, bandeira ou cartaz contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais ou políticas, bandeira com mastro, máquinas fotográficas com lente intercambiável (exceto imprensa previamente credenciada) e roupas e acessórios com formatos e partes pontiagudas que possam machucar ou causar lesões.

Estrutura | Pontos de hidratação

O evento contará com três pontos de hidratação gratuitos espalhados pelo Complexo Usina Santa Bárbara, localizados nas proximidades do banheiro de alvenaria externo (entrada do Complexo), banheiro de alvenaria interno e ao lado do Salão Francês.

Cardápio

Vila do Rock (Artesanato e Artigos de Rock)

A Vila do Rock oferecerá diversos produtos artesanais e artigos de Rock, fomentando a Economia Criativa da cidade. Serão 18 expositores:

Roberto Militao (Família do Rock) – discos de vinil, CDs e camisetas

Bernardete Camargo – toucas, cachecóis e lembrancinhas de Santa Bárbara d’Oeste, entre outros

Celso Pupin – estátuas em epóxi rockeiros, biojoias e filtro dos sonhos

Douglas Silva (Muleka Doida) – camisetas, bottons, pulseiras, choker, bonés e guitarras em miniaturas

Edma de Souza – acessórios em metal e macramê, bottons temáticos e filtro dos sonhos

Jhonatan Felix – bustos de personalidades, desenhos, caveiras, animais, chaveiros, entre outros

Julia Wagner – luminárias em pote de vidro com diversos temas e esculturas em biscuit

Larissa Rodrigues – acessórios em metal e macramê, chaveiros e chinelos bordados

Maria de Nazaré – acessórios em capim dourado

Maria Socorro – acessórios em macramê, pedras naturais, couro, recouro e sementes, e filtro dos sonhos

Marisa Yukiko – bonecos amigurumi, chaveiros, mandalas e toucas

Rosely Wagner – toucas, cachecóis, sapatinhos de bebê temáticos, chaveiros e acessórios em crochê

Sérgio Fronza – bonecos de pano personagens do rock, bandanas, necessaires, entre outros

Silvaneide Ferreira – turbantes, bandanas, tiaras, scrunchs e laços de cabelo

Sonha Eli – bolsas, mochilas, shoulder bag, carteiras, porta objetos, entre outros

Suzana Chiquetto – toucas, gorro, bonecos em amigurumi e chaveiros

Tania Amianti – bonecos em amigurumi, macramê e chaveiros

Giulliano Antonucci (Bellos Cacarecos) – camisetas, body de rock, chaveiros e discos

Confira a programação completa do Santa Bárbara Rock Fest 2024:

– Dia 23 de agosto de 2024 (sexta-feira)

Palco TERRA

20h30 – VIPER

23h30 – SEPULTURA

Palco ÁGUA

19h – Nightfall Nightwish Cover (Santa Bárbara d’Oeste) | Heavy Metal | Cover

22h – Luis Mariutti (São José dos Campos) | Heavy Metal | Autoral/Consagrado

Palco GIG

20h30 – Chacina (Piracicaba) | Heavy Metal | Autoral

Palco JAM

19h – Cardiac (Campinas) | Hardcore/Metalcore | Autoral

22h – Kamala (Campinas) | Trash Metal | Autoral

Palco AIR

20h30 – The Mönic (São Paulo) | Pop-Punk/Grunge/Indie | Autoral

Palco CIDADE DO ROCK

19h – Scum Noise (Santa Bárbara d’Oeste) | Hardcore | Autoral

22h – Hellskitchen (Santa Bárbara d’Oeste) | Hard Rock/Heavy Metal | Autoral

– Dia 24 de agosto de 2024 (sábado)

Palco TERRA

20h30 – RAIMUNDOS

23h30 – FRESNO

Palco ÁGUA

16h – Beatles Alive Autoral (São Paulo) | Rock Melódico | Cover

19h – Dynast Kiss Cover (São Bernardo do Campo) | Hard Rock | Cover

22h – Rising Power AC/DC (Limeira) | Hard Rock | Cover

Palco GIG

14h30 – Garage Bomb (Piracicaba) | Heavy Metal/Metalcore | Consagrado

17h30 – Carniçal (Santa Bárbara d’Oeste) | Death Metal | Autoral

20h30 – Aléxia (Tatuí) | Pop Rock | Autoral/Consagrado



Palco JAM

16h – Almost Easy – Cover Avenged Sevenfold (Santa Bárbara d’Oeste) | Heavy Metal/Metalcore | Cover

19h – Der Baum (São Bernardo do Campo) | Postpunk/Indie rock | Autoral

22h – Electric Mob (Curitiba) | Hard Rock/Modern Hard Rock | Autoral



Palco AIR

14h30 – Vicio (Americana) | Pop Rock | Autoral

17h30 – Venlift (Santa Bárbara d’Oeste) | Classic Rock | Autoral/Consagrado

20h30 – Noizzy (Socorro) | Heavy Metal | Autoral



Palco CIDADE DO ROCK

13h – Joy Rock (Santa Bárbara d’Oeste) | Classic Rock | Consagrado

16h – Sabbath Cadabra (Santa Bárbara d’Oeste) | Heavy Metal | Cover

19h – CPK Rock Band (Santa Bárbara d’Oeste) | Classic Rock | Consagrado

22h – All4one (Santa Bárbara d’Oeste) | Heavy Metal | Autoral/Consagrado

– Dia 25 de agosto de 2024 (domingo)



Palco TERRA

17h30 – BANDA GLÓRIA

20h30 – PITTY



Palco ÁGUA

16h – Avril Lavigne Experience (São Paulo) | Rock alternativo/Pop rock/Post-grunge | Cover

19h – Special Queen Cover (São Paulo) | Pop Rock | Cover

Palco GIG

14h30 – Run Devil Run (São Paulo) | Rockabilly | Autoral

17h30 – Fraterna Trip (São Paulo) | Pop Rock/Rock Indie/Rock Alternativo | Autoral



Palco JAM

16h – Bleck a Bamba (Santa Bárbara d’Oeste) | Pop Rock/Brasilidades | Autoral/Consagrado

19h – Giovanna Moraes (São Paulo) | Pop Rock | Autoral



Palco AIR

14h30 – Maria Ladeira + Sociro (Campinas) | Pop Rock/ Rock Reggae | Autoral/Consagrado

17h30 – Sound Bullet (Rio de Janeiro) | Indie Rock | Autoral



Palco CIDADE DO ROCK

13h – Hard Coffee (Santa Bárbara d’Oeste) | Pop Rock/Classic Rock/Hard Rock | Autoral/Consagrado

16h – MR. TV 2000 – Cover Charlie Brown Jr. (Santa Bárbara d’Oeste) | Pop Rock | Consagrado

19h – Soluarea (Santa Bárbara d’Oeste) | Pop Rock | Autoral/Consagrado

21/08/2024