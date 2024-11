De janeiro a setembro de 2024, quase 2.000 motociclistas foram mortos no trânsito no estado de São Paulo, de acordo com dados do Infosiga, o Sistema de Informações Gerenciais de Sinistros de Trânsito do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). Mais precisamente, 1.925 perdas, volume que representa 42% do total de mortes no período e um aumento de 20% sobre o número de motociclistas que perderam a vida no mesmo intervalo do ano passado. Na capital, o aumento foi ainda maior, de 30%: morreram 355 motociclistas, 45% do total de óbitos no trânsito.

“Ao lado dos pedestres, foco de uma nova política de estado e de campanha do Detran-SP, os motociclistas são hoje as maiores vítimas do trânsito, e requerem atenção. Nos dois casos, os elos mais frágeis do sistema viário, nosso esforço é para conscientizar sobre a importância do respeito ao próximo e reforçar as fiscalizações para evitar que se percam mais vidas”, afirma Anderson Poddis, diretor de fiscalização e educação para o trânsito do Detran-SP.

Juventude no radar

As vítimas, como no caso de Gabriel e de Grazielly, são na maioria jovens. A faixa etária de 20 a 24 anos é a mais atingida, oscilando em torno de 20% a 22% das vítimas fatais com motocicleta nos últimos cinco anos. De janeiro a setembro deste ano, 22% dos mortos por sinistros com moto estavam nesta faixa. Em segundo lugar, vem a faixa de 25 a 29 anos, que responde por cerca de 16% do total de motociclistas mortos.

“Os jovens motociclistas estão entre as maiores vítimas da violência no trânsito, uma realidade que deixa marcas profundas em famílias e comunidades”, diz Diogo Lemos, coordenador executivo da Iniciativa Bloomberg para Segurança Viária Global (BIGRS, na sigla em inglês), braço da Bloomberg Philanthropies, organização filantrópica com sede na cidade de Nova York, que, por meio da BIGRS, tem como objetivo apoiar governos a adotar e implementar políticas e ações de segurança viária para reduzir o número de vítimas fatais e gravemente feridas no trânsito. A organização é parceria do Detran-SP na busca por soluções para um trânsito mais seguro e acessível para todos.