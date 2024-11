Sarau dos alunos da EJA emociona e promove cultura de paz

Os alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) participaram do Sarau “Poetize-se …Deixe a vida rimar”, na segunda-feira (11) na Emefei “Antonia Dagmar de Almeida Rosolen”. Durante o evento, na presença das famílias e convidados, os estudantes declamaram poemas com o objetivo de promover literatura e conhecimento sobre um sarau, a cultura negra e indígena dentro do Projeto Jaê – Educação para a Equidade e a interação entre os estudantes.

A atividade é alusiva ao Novembro Negro, mês de eventos que celebra o Dia da Consciência Negra (20). Dentre as obras lidas estavam Léopold Sédar Senghor, Gibson Medeiros, Daniel Munduruku, Ailton Krenak, entre outros.

O evento é resultado de um trabalho pedagógico que engloba diversas etapas, culminando na noite de apresentação. No final, alunos e convidados presentes apreciaram também músicas de Luiz Gonzaga como “Qui nem jiló”, “A vida do viajante” e “Asa Branca” e puderam saber um pouco mais sobre sua vida e obra.

Educação de Jovens e Adultos

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino destinada aos jovens, adultos e idosos, com 15 anos completos ou mais, que não tiveram acesso ou não concluíram o Ensino Fundamental I (1ª a 4ª série). As matrículas para o ano de 2025 já estão abertas.

Os alunos matriculados cursam as disciplinas de língua portuguesa, matemática, estudo da sociedade e da natureza, arte e informática com professores especializados. E têm à disposição gratuitamente material escolar, livros, transporte escolar e lanche. As aulas acontecem no período noturno, de segunda a sexta-feira, das 19 às 22 horas.

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) está localizada na Emefei “Profª Antonia Dagmar de Almeida Rosolen”, situada na rua México, 220 – Vila Sartori. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3454.4343.

