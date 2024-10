Claudemir Dorigon, conhecido como Cabo Dorigon. Policial Militar desde 2002, nascido na cidade de Jaú – interior do Estado de São Paulo, filho de Pedro Dorigon (in memorian) e Maria Aparecida Dorigon. Pai orgulhoso de Isabelle e Gabriel.

Vivi minha infância e adolescência na cidade de Pederneiras, interior do Estado de São Paulo. Em 2002 aprovado no concurso da Polícia Militar, houve a necessidade de mudança para Santa Barbara d’Oeste, uma cidade acolhedora, com inúmeras oportunidades. Não tive dúvidas que seria a melhor cidade para morar e viver com minha família.

Como policial militar desenvolvi diversas funções como: Programa de Policiamento em Escolas – conhecido como Ronda Escola. Além de atividades ao público escolar alunos, professores, funcionários da escola e pais.

Em 2015, iniciei o trabalho como instrutor do PROERD – Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência, permanecendo até julho de 2024. Foram dez anos desenvolvendo a função com amor e carinho, formando quase onze mil alunos de seis a onze anos, com atividades educativas preventivas, que busca contribuir para o fortalecimento da cultura da paz e a construção de uma sociedade mais saudável, longe das drogas e violências.

Também no Proerd consegui desenvolver campanhas educativas, solidárias entre elas: doações de leite, agasalhos, coleta de tampinhas e lacres.

Dessa forma, surgiu interesse em contribuir ainda mais com a população barbarense. Em 2020 tive contato com a política como candidato a vice-prefeito, infelizmente não era o momento.

Tive o privilégio de ser eleito a vereador, assim pretendo ouvir a população barbarense e ser porta voz na Câmara Municipal, sem distinção ou segregação, seguindo meus valores e princípios.