5 Profissões que mais conquistam o Green Card nos Estados Unidos

Se você está considerando se mudar para os Estados Unidos, é essencial compreender quais profissões oferecem as melhores chances de obtenção da documentação legal para morar e trabalhar definitivamente no país.

O processo de imigração, incluindo a conquista do Green Card, pode ser desafiador; no entanto, certas carreiras se destacam por facilitar esse caminho, graças a elevada demanda no mercado americano.

Como explica o Dr. Vinicius Bicalho, sócio fundador da Bicalho Consultoria Legal:

“Profissionais em áreas estratégicas como tecnologia, saúde e engenharia não apenas atendem as demandas urgentes do mercado, mas também contribuem de forma significativa para o desenvolvimento do país, acelerando assim seus processos migratórios.”

Com base em dados atuais e experiência prática em processos de imigração, Dr. Vinicius cita as cinco profissões que mais têm conquistado o Green Card:

1 – Profissionais de Tecnologia da Informação (TI):

● A demanda por profissionais de TI nos EUA é significativa. Eles geralmente se beneficiam dos vistos H-1B ou EB-2 NIW (National Interest Waiver). A área de tecnologia é vital para a economia americana, e empresas buscam talentos em desenvolvimento de software, segurança cibernética, análise de dados e muito mais.

2 – Profissionais da Área da Saúde nos Estados Unidos:

● Médicos, dentistas, enfermeiros e outros profissionais de saúde são altamente requisitados. Muitos estados estão flexibilizando as regras de licenciamento para facilitar a entrada desses profissionais, especialmente após a pandemia, que destacou a importância de suas contribuições.

3 – Engenheiros:

● Engenheiros são muito desejados nos EUA, especialmente porque a engenharia faz parte das áreas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Esses profissionais são valorizados por suas contribuições a inovações e avanços tecnológicos.

4 – Profissionais de Gestão e Negócios:

● Executivos, gerentes e administradores que conduzem negócios nos EUA também têm muitas oportunidades. Vistos como EB-2 NIW, EB1-A, L1 e E2 são comuns para esses profissionais, que também podem explorar o visto E2 como empreendedores.

5 – Professores Universitários e Pesquisadores:

● Os EUA são um centro global de conhecimento e pesquisa. Professores universitários e pesquisadores são altamente respeitados e desejados. As melhores universidades do mundo estão localizadas no país, e a colaboração em pesquisa é incentivada.

Mercado de Trabalho em Alta e Oportunidades de Carreira nos EUA

Além das profissões citadas pelo Dr. Vinicius Bicalho, o mercado de trabalho nos Estados Unidos está passando por uma transformação significativa. Projeções do Bureau of Labor Statistics (BLS) indicam crescimento em vários outros setores, com oportunidades que oferecem salários atrativos, frequentemente superiores a US$ 100 mil anuais.

Dentre as profissões destacadas pela Bureau of Labor Statistics estão:

● Técnicos de manutenção de turbinas eólicas: Crescimento de 60%, com salários médios de US$ 61.770.

● Instaladores solares fotovoltaicos: Crescimento de 48%, com salários médios de US$ 48.800.

● Enfermeiros: Crescimento de 46%, com salários médios de US$ 126.260 para enfermeiros com mestrado.

● Cientistas de dados: Crescimento de 36%, com salários médios de US$ 108.020.

● Analistas de segurança da informação: Crescimento de 33%, com salários médios de US$ 120.360.

Essas profissões, destacadas tanto por Dr. Vinicius quanto nas projeções do Bureau of Labor Statistics (BLS), não apenas atendem a necessidades críticas do mercado de trabalho americano, mas também se sobressaem pela remuneração competitiva e pelo impacto positivo na obtenção do Green Card, já que se beneficiam de legislações migratórias que priorizam a atração de talentos qualificados em áreas de alta demanda, como tecnologia e saúde.

