Um morador de Americana ganhou uma moto Honda CG160 Start 0km no sorteio do VidaCap Limeira deste domingo. O valor líquido do prêmio é de R$19.000,00.

Ainda neste sorteio, uma moradora também de Americana dividiu o prêmio de R$12.000,00 com mais duas pessoas e levou pra casa R$4.000,00. O prêmio principal, um TCross 0km + R$ 55 mil, saiu para a cidade de Capivari.

Mais notícias da cidade e região

GIRO DA SORTE

O giro da sorte, que premiou 50 pessoas com R$1.000,00 cada, saiu para 8 pessoas de Americana e 8 para Santa Bárbara d’Oeste.

O próximo sorteio acontece no próximo domingo, 27/10, com prêmio principal de R$400.000,00.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP