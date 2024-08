Dorival convoca Estevão e Luiz Henrique para seleção

O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, divulgou os nomes convocados para os jogos contra Equador e Paraguai nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, 23, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Rio de Janeiro.

Veja a lista completa de Dorival:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Manchester City)

Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Borussia), Guilherme Arana (Atlético-MG), Wendel (Porto)

Zagueiros: Beraldo (PSG), Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG)

Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), João Gomes (Wolverhampton), Paquetá (West Ham)

Atacantes: Rodrygo (Real Madrid), Endrick (Real Madrid), Estêvão (Palmeiras), Luiz Henrique (Botafogo), Pedro (Flamengo), Savinho (Manchester City), Vinícius Junior (Real Madrid)

Com relação aos nomes escolhidos, Dorival afirmou que a reformulação tão solicitada da equipe foi realizada com base em uma análise criteriosa, visando a melhor convocação possível. Ele também mencionou a relevância das partidas anteriores contra Inglaterra e Espanha, além da Copa América, como períodos fundamentais para entender as características de cada atleta.

“Tenho uma convicção muito grande que tudo vai acontecer no momento adequado. Toda a preparação que fizermos daqui para frente irá ao encontro de resultados importantes em um momento único e oportuno”, afirmou.

