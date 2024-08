Uma vítima de acidente de trânsito que estava em uma moto da 99 usou as redes sociais para denunciar que o piloto fugiu logo após a batida.

Em grupos do facebook, a pessoa disse que o motoboy simplesmente abandonou o local do acidente e fugiu.

A publicação em duas página do face traz o que seria o 1o nome do piloto e o relato de que o veículo pertence (está no nome) de uma mulher, que seria ela quem vai arcar com as eventuais multas depois do registro. A postagem também traz a placa do veículo.

MotoTáxi

Os serviços de transporte por aplicativo passaram a oferecer ‘serviços em duas rodas’ recentemente, o que fez aumentar a procura e a utilização por usuários, especialmente os mais jovens.

