Leitinho lidera corrida em Nova Odessa com 52%

Nova pesquisa eleitoral divulgada nesta sexta-feira pela TV TodoDia/Ágili, mostra que o atual Prefeito de Nova Odessa e candidato à reeleição Leitinho Schooder (PSD) cresceu ainda mais, subindo para 51,8% das intenções de voto – bem à frente do segundo colocado, o ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL) que tem 23%.

Ou seja, se as Eleições Municipais 2024 fossem hoje, o atual prefeito seria reeleito.

Além disso, o novo levantamento mostra que a preferência dos eleitores por Leite cresceu 4,4 pontos percentuais com relação a um mês atrás, enquanto seu adversário mais próximo perdeu 5,1 pontos percentuais.

Na pesquisa anterior, divulgada pela TV TodoDia/Sampi/Ágili no último dia 16 de julho, o prefeito aparecia com 47,4% das intenções momentâneas de voto, enquanto Bill aparecia com 28,1%.

Leitinho mantém frente

Leitinho mantém a liderança das intenções de voto para as eleições municipais deste ano e seria reeleito se o pleito fosse hoje com 51,8%. A porcentagem é 4,4% maior do que o conquistado pelo candidato na pesquisa anterior, quando Leitinho teve 47,4% da preferência do eleitorado.

