Dourado e Brochi acompanham projeto CIEE em Movimento

Thiago Brochi (sem partido), e o vereador Silvio Dourado (PL)

acompanharam nesta quinta-feira (14) as ações do projeto CIEE em Movimento, que presta apoio a jovens que procuram vagas de estágio e de aprendizagem. As atividades aconteceram no PAT de Americana, que atende temporariamente na Rua Anhanguera, em frente ao Mercado Municipal.

Idealizado pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), o trabalho tem o objetivo de atender jovens e adolescentes com dúvidas em relação ao mundo do trabalho, que desejam realizar o cadastro no banco de dados e tirar o máximo de proveito da plataforma CIEE.

Brochi destacou a importância da inserção do jovem no mercado de trabalho. “A inclusão no mercado do trabalho proporciona crescimento, aprendizado, autoconfiança e, principalmente, responsabilidade profissional e pessoal. Esse projeto é uma excelente oportunidade para os jovens de Americana que buscam essa colocação”, destacou.

“Quero parabenizar ao CIEE pela iniciativa que proporciona oportunidade de trabalho e desenvolvimento profissional aos nossos jovens americanenses”, disse Dourado.

