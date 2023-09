Juju Salimeni revela luta contra psoríase

Juju Salimeni usou as redes sociais na madrugada

desta quinta-feira (14) para falar sobre sua luta contra a psoríase. A apresentadora e empresária mostrou nos Stories a sua perna com lesões causadas pela doença crônica da pele. Ela ainda fez um desabafo.

“Fazia muito tempo que eu não tinha lesões de psoríase. Antigamente, eu vivia o tempo todo machucada assim nos braços, pernas e colo e disfarçava com maquiagem”, começou.

Juliana diz que o gatilho para a psoríase voltar são problemas emocionais. “A minha psoríase é causada por estresse e ansiedade. Geralmente, eu fico assim quando acontece algum problema muito tenso”, comentou.

Leia + sobre Famosos, artes e música

A influenciadora frisa que está bem atualmente. “Hoje em dia eu tô ótima, mas acredito q o que desencadeou foi toda a tensão para minha volta ao carnaval. Tive q fazer uma preparação para a apresentação e estava há anos sem sentir essa emoção”, finaliza.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP