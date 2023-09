Com a missão de valorizar o olhar da mulher contemporânea sobre a condição feminina na sociedade, o projeto MAV – Mulheres no Audiovisual oferece oficinas para pessoas com 15 anos ou mais, moradoras de Sumaré, no interior de São Paulo. Todas as atividades do curso são gratuitas e acontecem nos meses de setembro e outubro de 2023.

A iniciativa nasceu como uma resposta à necessidade de fomentar a inclusão e a atuação feminina no audiovisual e na Cultura, uma vez que as produções audiovisuais têm sido comandadas quase exclusivamente sob a perspectiva masculina ao longo dos séculos, com pouquíssimas referências à atuação de profissionais mulheres em sua construção.

Parte desta falta de representatividade por trás das câmeras se apresenta como resultado da desigualdade de gênero ainda existente no cenário cultural. Apesar de importantes políticas públicas e de esforços para tornar o consumo e o acesso à cultura menos desfavoráveis às mulheres brasileiras, o cenário ainda está distante do ideal.

Dessa forma, os principais objetivos do MAV são: despertar o interesse para a profissionalização através das atividades artísticas e técnicas desenvolvidas pelo projeto, fomentando a ocupação destes espaços tradicionalmente masculinos também por mulheres; contribuir para a valorização da mão de obra feminina no mercado de trabalho do audiovisual; ocupar artisticamente espaços públicos incentivando e fomentando a Cultura local; democratizar o acesso à Cultura buscando sempre atingir comunidades que não recebem rotineiramente projetos de caráter e qualidade semelhantes de forma gratuita.

Tanto do ponto de vista do ensino quanto da aprendizagem, as oficinas gratuitas de produção de vídeos buscam valorizar a narrativa do gênero feminino, tornando a prática mais convidativa, plural e potente.

O projeto ‘Mulheres no Audiovisual’ é uma ação cultural realizada por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Governo Federal. A execução em Sumaré (SP) conta com o patrocínio da PPG Industrial do Brasil e apoios de Think Projetos, CER – Centro Educacional Rebouças, Sociedade Beneficente São Judas Tadeu, Centro Capuchinho de Ação Socioeducativa – CECAPAS II e Secretaria da Educação e Prefeitura de Sumaré.

Atividades do projeto

A iniciativa tem início com uma palestra aberta ao público com o tema “Mercado Audiovisual”, que acontece no CER – Centro Educacional Rebouças, no dia 14 de setembro, às 14h. Além de apresentar um pouco sobre o contexto desse setor no país, a ideia do bate-papo é falar um pouquinho sobre a oficina e convidar a população a participar das atividades.

Já as oficinas de produção de vídeo do projeto acontecem em três diferentes turmas e lugares, entre os dias 18 e 28 de setembro. O primeiro grupo tem aulas no próprio CER – Centro Educacional Rebouças, das 14h às 17h; o segundo, no CECAPAS 2 – Centro Capuchinho de Ação Socioeducativa, das 9h às 12h; e o terceiro, na Sociedade Beneficente São Judas Tadeu, das 13h30 às 16h30.

As participantes aprendem a prática do audiovisual voltada à roteirização, filmagem, captura de áudio, edição e planejamento para a produção de vídeo. O projeto oferece estrutura para que as alunas possam colocar em prática os conteúdos aprendidos como microfones, iluminação e tripés.

E, como forma de encerramento do projeto, estão previstos dois eventos gratuitos e abertos ao público no CER – Centro Educacional Rebouças, no dia 21 de outubro, das 14h às 17h, e das 18h às 21h. Na ocasião, são entregues os certificados de conclusão das oficinas e exibidos os vídeos produzidos pelas participantes. Os encontros ainda contam com uma atração musical.

Serviço

Mulheres no Audiovisual em Sumaré (SP)

INSCRIÇÕES ABERTAS PELO LINK: bit.ly/MAVSumare

Palestra sobre o Mercado Audiovisual\

Quando: 14 de setembro, às 14h

Onde: CER – Centro Educacional Rebouças – Av. Rebouças, 350, Centro

Oficinas de Produção de Vídeos

Quando: 18 a 27 de setembro

Turma 1 – CER – Centro Educacional Rebouças

Quando: das 14h às 17h

Endereço: Av. Rebouças, 350, Centro

Turma 2 – CECAPAS 2 – Centro Capuchinho de Ação Socioeducativa

Quando: das 9h às 12h

Endereço: Av. Brasil, 1.109 – Nova Veneza

Turma 3 – Sociedade Beneficente São Judas Tadeu

Quando: das 13h30 às 16h30

Endereço: Rua Me Maria Vilac, 42 – Jardim São Judas Tadeu

Eventos de encerramento

Quando: 21 de outubro, das 14h às 17h (1º evento) e das 18h às 21h (2º evento

Onde: CER – Centro Educacional Rebouças – Av. Rebouças, 350, Centro