Conheça alguns dos drinks mais pedidos ao redor do mundo pelos apreciadores da bebida

O Dia Mundial do Whisky, uma das bebidas alcoólicas mais consumidas e cultuadas do mundo, é celebrado anualmente no terceiro sábado de maio. Neste dia, os apreciadores do tradicional destilado reúnem-se para apreciar o melhor da bebida. Em diversos países são realizados eventos destinados à degustação dos mais variados tipos de whisky.

Em homenagem a essa data, que no ano de 2023 ocorrerá no dia 20 de maio, trouxemos um pouco da história de marcas de grande relevância para os apreciadores da bebida no Brasil e no mundo, além de receitas de drinks produzidos com alguns de seus rótulos para diversos tipos de ocasiões e paladares.

Laphoaig

A destilaria Laphroaig, localizada na ilha de Islay, é considerada uma das melhores produtoras de whisky pelo rótulo ser considerado único e memorável, com características distintas que resultam do seu processo diferenciado de envelhecimento. Seu whisky é produzido por meio de destilação em alambiques de cobre, com cevada maltada resultando em um single malt, ou seja, um whisky 100% destilado de malte de uma única destilaria.

A Laphroaig é uma das únicas destilarias a ainda fazer o processo de secagem da cevada maltada utilizando a turfa em sua propriedade, enquanto a maioria das destilarias adquire o malte pronto. Isso garante o sabor único dos seus whiskies.

Depois de maturar em barris de ex-bourbon, a segunda maturação deste whisky ocorre em barris menores, de um quarto do tamanho tradicional, fazendo com que o destilado tenha contato mais intenso com a madeira. A Laphroaig foi uma das fornecedoras oficiais de whisky para a coroação do Rei Charles III, já que de acordo com a tradição, a coroação real deve ser realizada com whisky escocês de alta qualidade.

Receita Drink Penicillin drink com Laphroaig

Ingredientes

1 pedaço(s) de gengibre

1 unidade(s) de limão siciliano

1 dose de whisky Laphroaig

3 colher(es) de sopa de mel

Preparo:

Corte um pedaço da casca do limão e reserve. Encha o copo que for servir o drink com gelo para ficar em uma boa temperatura. Corte duas rodelas de gengibre e coloque na coqueteleira. Adicione duas colheres de sopa de mel e, em seguida, o suco de ¾ do limão. Amasse bastante, adicione o gelo que estava no copo e o whiky. Chacoalhe por alguns minutos. Sirva no copo gelado com 1 colher de chá de mel, algumas gotinhas de limão e muito gelo. Por fim, amasse a casca do limão por cima para liberar os óleos e aromas.

Jim Beam

Diferentemente dos outros whiskeys, os bourbons, além de serem produzidos nos Estados Unidos, são feitos a partir de uma mistura de grãos, no qual ao menos 51% é composto por milho, o que lhe confere um sabor mais adocicado comparado aos outros whiskies. Estes são envelhecidos em barris novos de carvalho carbonizado por no mínimo dois anos, sem aditivos ou conservantes.

A Jim Beam é a marca de bourbons mais comercializada ao redor do mundo. Suas bebidas são produzidas por sete gerações da mesma família desde 1795. Fred Noe, o Master Distiller da 7ª Geração de Jim Beam manteve-se fiel à receita familiar que foi passada de geração em geração.

O portfólio de produtos Jim Beam inclui Jim Beam Bourbon, Jim Beam Black, Jim Beam Double Oak, Jim Beam Devil’s Cut e Jim Beam Rye, entre outros rótulos.

Receita JIM BEAM RYE PERFECT MANHATTAN

Ingredientes

60 ml de Jim Beam Rye

15 ml de vermute tinto

10 ml de vermute seco

2 dashs de Angostura

coin de laranja (isso é uma tampinha da casca da laranja)

Objeto para misturar (mixing glass, bailarina etc.

Preparo

Juntar os ingredientes no mixing glass. Acrescentar gelo e mexer. Depois, passar o líquido sem o gelo para uma taça previamente gelada.

The House of Suntory

Tendo sua origem no Japão, a The House of Suntory reflete tradição e costumes a partir das técnicas de produção de whiskies e destilados de luxo, feitos com alto padrão de qualidade. A dedicação do mestre artesão, a delicadeza e o extremo cuidado nos processos, como a escolha criteriosa de seus ingredientes e o design minimalista, mas rico em símbolos das garrafas, tornam os rótulos da Suntory alguns dos mais premiados do mundo.

Há um século, a Casa de Suntory foi construída a partir do sonho de um homem. Shinjiro Torii queria criar algo novo e especial. Tendo como pano de fundo a Era Meiji japonesa, um período de rápida modernização durante o qual o Japão abriu os olhos para o Ocidente em busca de inspiração, o jovem Shinjiro tornou-se um empreendedor, criador e realizador. Em 1923, inspirado pelas riquezas da natureza do Japão, ele escolheu a região de Yamazaki pela sua água macia, clima único e estações distintas – tudo o que contribuiria para o caráter japonês distinto dos whiskies Suntory.

Hoje, aos 100 anos, a marca é uma das principais fabricantes de destilados super premium, sendo uma das principais referências na produção de whisky. No Brasil, seu portfólio conta com The Chita, Hibiki, Hakushu Distiller’s Reserve, Hakushu 12 anos, Yamazaki Distiller’s Reserve e Yamazaki 12 anos – alguns desses rótulos premiados em diversas categorias.

Receita Highball com Whisky Suntory Chita

Ingredientes:

45 ml de Chita;

2 lâminas de gengibre fresco;

1 dash de bitter de cacau

Água mineral com gás gelada;

Muito Gelo

Preparo:

Em um copo alto de Highbal (com cerca de 300ml), coloque Chita, as lâminas de gengibre e o dash bitter de cacau. Por último, complete com água mineral com gás gelada e gelo até o topo do copo.

Maker’s Mark

Artesanato, tradição e elegância: o bourbon premium Maker’s Mark é conhecido por sua rica herança e compromisso com as técnicas tradicionais de fabricação de bourbon. A marca que produz bourbon artesanal há mais de 60 anos no Kentucky, enfatiza a qualidade e a atenção aos detalhes.

A garrafa que mantém seu lacre de cera vermelha até hoje, foi criada por Marjorie Samuels, esposa do fundador de Maker’s, e traz a qualidade premium de uma bebida elaborada com cuidado excepcional, usando apenas os melhores ingredientes e um meticuloso processo de envelhecimento. O resultado é um líquido suave e encorpado com um perfil de sabor distinto, perfeito para um momento de relaxamento.

Versátil, Maker’s Mark pode ser apreciado de várias maneiras: puro ou com gelo, ou para usar como base de deliciosos coquetéis. Para aqueles que gostam de experimentar mixologia, o bourbon é perfeito para explorar uma variedade de receitas e impressionar familiares e amigos, criando uma experiência memorável.

Receita Drink GOLD RUSH

Ingredientes:

2 doses de Maker’s Mark Classic

3⁄4 dose de xarope de mel*

3⁄4 dose de suco de limão espremido na hora

Xarope de mel: 2 doses de mel e 1 dose

Água quente misturada para criar uma calda.

Preparo:

• Adicione Maker’s Mark Classic, suco de limão e xarope de mel em uma coqueteleira cheia de gelo.

• Dê uma boa sacudida.

• Coe com gelo em um copo baixo.

• Decore com mel fresco e cascas de limão