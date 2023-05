Tati Zaqui denuncia namorado por agressão

Na última quinta-feira, 18/5, a cantora Tati Zaqui procurou

a Delegacia de Polícia de São Caetano do Sul, em São Paulo, e registrou um boletim de ocorrência contra Thomaz Costa por violência doméstica e psicológica, lesão corporal, ameaça e dano ao patrimônio.

De acordo com informações do colunista Leo Dias, do site Metrópoles, a ex-Fazenda relatou que o relacionamento tornou-se abusivo, com agressões físicas, comportamento possessivo e ameaças.

No boletim de ocorrência, Tati fez diversos relatos de situações abusivas que sofreu com o ator. Entre elas, demonstração de ciúme excessivo, que evoluiu para um episódio específico de violência, quando ela tentava deixar o apartamento do ator. Segundo o depoimento, Thomaz a segurou firmemente pelos braços, impedindo sua partida.

De acordo com o depoimento de famosa, Thomaz quebrava objetos, tapava sua boca para evitar gritos, além de ofendê-la verbalmente: “Você é pior que puta”; “Você é pior que o demônio”.

Idas e vindas

Entre idas e vindas, Tati tentou conversar com Thomaz para continuar com o relacionamento, mas a situação saiu do controle novamente. A ex-peoa da A Fazenda 14 disse à polícia que foi agredida fisicamente, com mordidas em sua perna direita e esquerda.

Ainda segundo informações de Leo Dias, a assessoria de imprensa de Tati Zaqui, que se manifestou em nota: “Tanto as declarações como as fotos, infelizmente, são verídicas. Tati Zaqui está profundamente abalada emocional e psicologicamente. Pedimos o carinho e respeito dos fãs e da imprensa neste momento”.

