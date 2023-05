Valor da gasolina cai 7% em 1 ano no Brasil

Apesar do transporte coletivo ainda ser o mais popular, a quantidade de carros nas ruas nas últimas décadas cresce em prol do conforto, mesmo que o valor do veículo e do combustível sejam altos. Tendo isso em mente, a plataforma de descontos online Cuponation levantou o preço da gasolina no Brasil e no mundo.

Ainda que o líquido tenha apresentado altos preços no nosso território, o preço do combustível vem caindo no último ano. O dado é da pesquisa “Preço da gasolina por país” divulgada anualmente pela Numbeo.

O banco internacional de dados aponta que atualmente o Brasil está ocupando o 59° lugar no ranking do combustível mais caro do mundo, com a população pagando em média R$6.33 o litro.

No entanto, o mesmo estudo registrou que a nossa nação ocupava o 52° lugar no ano passado (R$6.78), provando que o valor do litro da gasolina desceu na posição do ranking e caiu quase 7% em 1 ano. Veja a pesquisa completa no infográfico do Cuponation.

Apresentando 100 países no levantamento, China garante o topo do ranking ao cobrar mais de R$14 pelo litro do líquido. Finlândia e Singapura seguem em segundo e terceiro lugares, com as populações desembolsando pouco mais de R$11 pelo mesmo litro. A Argélia ocupa a última posição cobrando R$1.58.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento