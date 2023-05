Dia do Orgulho Nerd: 6 opções de lojas online

O Dia Mundial do Orgulho Nerd é celebrado nesta quinta-feira, 25 de maio. Também conhecido como o Dia da Toalha, a data homenageia o escritor Douglas Adams, autor da clássica série literária O Guia do Mochileiro das Galáxias. Para os aficionados por cultura pop, jogos de RPG e tudo que envolve a temática geek, a data é uma oportunidade para celebrar o amor pelos seus universos favoritos. “Uma característica comum entre quem se considera nerd é o gosto por itens colecionáveis. Por isso, muitas lojas se especializam em artigos especiais, figuras de ação, jogos de cartas e tabuleiros – e, por mais que pareça um nicho muito específico, tem um público grande e fiel. Acredito que o Dia do Orgulho Nerd é muito atrativo para fãs do universo geek irem atrás de produtos de suas séries favoritas da literatura e do cinema”, afirma Lucas Colette, CEO da Yampi, plataforma de soluções para o e-commerce. Brasil. 3o com mais usuários do YouTube em 2023 Para ajudar os fãs a encontrarem os melhores produtos temáticos, a Yampi listou seis lojas de e-commerce que podem encantar os nerds mais exigentes. Confira: Geek Things Mini colecionáveis e action figures estão disponíveis na Geek Things. Na loja, é possível navegar por itens do Dragon Ball, One Piece, Boku no Hero Academia, entre outros. Medieval Geek O site oferece produtos dos universos de Harry Potter, Game of Thrones, Star Wars e outros. Entre os seus produtos mais vendidos estão o funko do Batman, o boneco Baby Yoda, canecas do Game of Thrones e canetas-pena da saga Harry Potter. BiscoitoGeek Já a Biscoito Geek é focada em produtos de anime, desenhos e jogos, e conta com artigos como bottons, adesivos, brincos, chaveiros e pacotes surpresa. Entre os universos explorados pela loja estão as séries Hora da Aventura, The Owl House e o jogo Omori. Acesso Geek Na Acesso Geek é possível encontrar canecas e camisetas voltadas a animes, universo Disney, Marvel e games, como Apex Legends, Mario Bross e Call of Duty. Além disso, o site te dá também a opção de personalizar itens. Infortec Geek A Infortec Geek traz artigos de moda voltados a animes, mas também conta com produtos eletrônicos em seu catálogo. Na loja, você encontra fones de ouvido sem fio, smart watches, óculos de realidade virtual e outros acessórios tecnológicos. Puplinz A Puplinz tem uma diversidade de itens em seu site, desde lâmpadas do Pikachu e posters de anime a teclados e headsets para gamers. A gama de opções é grande, contemplando os universos da Hello Kitty, Demon Slayer, Hunter x Hunter, entre outros.