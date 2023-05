Religiosos vão à Câmara de SBO para reunião sobre “defesa da vida e da família”

O presidente da Câmara barbarense, vereador Paulo Monaro (MDB), recebeu, na última quarta-feira, em seu gabinete, a visita de um grupo de religiosos, para nova reunião relacionada à defesa da vida e da família. O parlamentar é autor da Lei Municipal 4.057/2018, que institui o Dia do Nascituro e a Semana de Defesa e Promoção da Vida no Calendário Oficial de Eventos do Município.

Além de Monaro e do professor César Quirino, da Rede Nacional Pró-Conservadora, o encontro desta tarde contou com a participação da advogada Cintia Vendemiatti, da comunidade missionária Operários da Messe; do irmão Vanderlei Gualiume, da comunidade Chama Viva; do missionário Irineu Vitor Balestieri, fundador da Comunidade Católica Apóstolos; e de Leandro Lima, da Missão Curados para Amar.

“Estamos nos programando para promover novos eventos em Santa Bárbara d’Oeste, ressaltando a importância do papel da família na preservação dos valores éticos e morais, assim como para a preservação da vida”, afirmou Monaro, ressaltando que o evento não deve contar apenas com representantes da Igreja Católica, mas também das demais religiões.

