Pacientes de hemodiálise do Hospital Municipal recebem ‘kit de acolhimento’

Os pacientes de hemodiálise do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, de Americana (SP), estão recebendo um kit de acolhimento – cobertor, estojo (nécessaire), caneca e um bombom – durante a realização do procedimento médico. O objetivo da entrega do kit é oferecer conforto e acolhimento aos pacientes durante as sessões de hemodiálise.

A ação integra a política de humanização do Hospital Municipal, da Unacon (Centro de Oncologia de Americana) e da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José, na Avenida de Cillo, unidades administradas pela OS Santa Casa de Misericórdia de Chavantes em gestão compartilhada com a Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

“O procedimento de hemodiálise é, muitas vezes, desconfortável, pois envolve a picada para a punção da fístula arteriovenosa ou a introdução de um catéter”, observa Andréia Santos, diretora da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes. “Então, além do apoio do médico e de enfermeiros, a partir de agora os pacientes vão ganhar esse kit como uma forma de carinho e empatia”, acrescenta.

Hemodiálise

A hemodiálise é um procedimento recomendado para pacientes com casos graves de insuficiência renal aguda (IRA) ou insuficiência renal crônica (IRC). Consiste na filtragem e limpeza do sangue por meio de uma máquina que, dessa forma, executa as funções do rim doente ou comprometido.

