O projeto cultural “Restauração da Igreja Matriz de Americana – 1ª Etapa” teve o prazo de captação de recursos prorrogado pelo Ministério da Cultura até 31/12/2023, conforme publicação no Diário Oficial da União, em 18 de janeiro de 2023. O valor total do projeto aprovado é de R$ 2.165.568,64 e já houve a captação de recursos de R$ 10 mil de uma empresa de Americana, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

Após uma conversa entre a arquiteta responsável pelo projeto, Juliana Binotti, Ana Paula Pontes, representando a 3marias Produtora Cultural, e o Padre Valdinei Antônio da Silva, Reitor da Basílica Santo Antônio de Pádua, decidiu-se dar continuidade ao projeto cultural, que foi produzido e aprovado em 2017. A intenção é buscar esses recursos junto às empresas de Americana e região, que recolhem IR, e ainda mobilizar pessoas físicas, que também podem doar e abater o valor no IR a pagar. “Captando uma parte, já é possível dar início aos trabalhos e também pedir uma readequação no projeto, já que em cinco anos houve uma piora no estado do prédio, o que pode alterar os valores orçados em 2017”, explica a restauradora.

A Igreja Matriz de Santo Antônio foi interditada em 2016 por apresentar danos estruturais e colocar em risco seus frequentadores. Por meio do restauro, pretende-se retomar as atividades religiosas, promover o turismo, por ser um patrimônio histórico, e ainda promover a conscientização na comunidade sobre a importância da preservação dos prédios históricos, que são poucos os existentes hoje em Americana. “Restaurar a primeira igreja da cidade de Americana (SP), fundada em 1897, possui uma grande importância histórica para o município, que se criou e se desenvolveu no seu entorno. A igreja passou por algumas intervenções ao longo do tempo e uma grande reforma em 1997, perdendo suas características originais, que serão recuperadas neste processo de restauro”, destaca Juliana Binotti.

Para o trabalho de captação de recursos, o Padre Valdinei Silva vai contar com o apoio do produtor cultural Juarez Godoy. “Devido a outras atividades paroquiais, preciso ter alguém que possa fazer esse trabalho de abordagem e o Juarez é uma pessoa que demonstrou interesse pelo restauro da Igreja Matriz e tem reconhecido envolvimento com a cultura e o patrimônio histórico de Americana”, conta o reitor.

