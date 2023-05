Pôr do sol se cruza com sepultamento de PM neste sábado

Aconteceu às 17h o sepultamento do Policial Militar Leandro Barbosa, de 38 anos.

Aguerrido e admirado, Leandro atuava no BAEP de Piracicaba e estava de folga nesta sexta-feira, quando foi executado no Parque do Lago em Santa Bárbara d’Oeste, cidade onde morava. Leandro morreu na manhã desta sexta-feira (19) no Parque do Lago, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele estava de folga, foi até o bairro, no condomínio Amoreiras, negociar uma moto, momento em que levou dois tiros.

Dois suspeitos já foram presos e um terceiro acabou morto ainda ontem. O caso segue sendo investigado.

O velório e sepultamento contaram com a presença de centenas de pessoas, entre amigos, familiares e agentes das forças de segurança.

O helicóptero águia também marcou presença.

Barbosa deixa a esposa e uma filha de 2 anos.

