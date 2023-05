Bandidos atiraram e mataram o cabo do 10º BAEP, Leandro da Silva Barbosa, de 38 anos, na manhã desta sexta-feira (19) no Parque do Lago, em Santa Bárbara d’Oeste. Segundo informações preliminares e não oficiais, o policial teria ido comprar uma moto, mas tratava-se de uma emboscada.

Até o momento, dois criminosos foram presos pela polícia.

O veículo utilizado pelos brandidos foi encontrado no Conjunto Habitacional Roberto Romano.

Leandro chegou a ser socorrido ao Pronto Socorro Afonso Ramos, mas já chegou na unidade sem vida.

*Matéria em atualização