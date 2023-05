Luz de LED chega à Estrada da Servidão

Luz de Led vai a toda a cidade

A Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) de Americana finalizou a instalação de postes e iluminação de LED na nova via na Estrada de Servidão, no Jardim Mirandola, que recentemente foi duplicada com a remodelação viária na região.

“Finalizamos mais uma etapa desta importante obra de mobilidade urbana. Os próximos passos são a concretagem do passeio público, paisagismo no canteiro central e sinalização horizontal e vertical”, explicou o secretário de Obras, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Nesta sexta-feira (17) foi executada também mais uma etapa do projeto, com a finalização da construção da ciclovia, uma semana após o término da pavimentação asfáltica.

As obras, por meio de contrapartida com empreendimentos que serão instalados na região, incluem ainda o trabalho de alargamento da via, construção de guias e sarjetas, redes de água e galerias de águas pluviais.

Com o investimento estimado de R$ 7 milhões, as obras de mobilidade urbana beneficiarão o acesso aos bairros Jardim Mirandola, Jardim Bertoni e Jardim Boer I e II.

