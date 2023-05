Defesa Civil de Sumaré leva cobertores a pessoas em situação de rua

A Secretaria de Defesa Civil de Sumaré realizou a entrega de cobertores a pessoas em situação de rua durante as noites frias registradas esta semana no município. Segundo a secretaria, a ação será realizada até o final do inverno.

“Essa semana, principalmente durante a madrugada, os termómetros despencaram. Trata-se de uma ação requisitada pelo prefeito Luiz Dalben com o intuito de ajudar o próximo”, explicou o secretário de Defesa Civil, Demetrio Mateus Moreira.

A ação aconteceu na região central, Nova Veneza e Matão. Além dos cobertores, explica o secretário, as equipes distribuíram roupas e agasalhos e orientaram as pessoas sobre higiene pessoal.

O trabalho é realizado pelos agentes de Defesa Civil que estão de plantão 24 horas e continuará até o final do inverno.

