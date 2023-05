Leco e Dourado discutem estímulo ao cooperativismo

Os vereadores Leco Soares (Podemos) e Silvio Dourado (PL) reuniram-se

na quinta-feira (18) com os secretários municipais de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, e de secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno, e com o assessor institucional da secretaria de Negócios Jurídicos, Maurício Marzochi, para discutir a elaboração de um projeto de lei visando estimular o cooperativismo em Americana.

De acordo com os parlamentares, essa é a quarta reunião sobre o tema, que tem como objetivo promover o desenvolvimento de novos modelos socioprodutivos coletivos e estimular o crescimento dos empreendimentos econômicos solidários, organizados em cooperativas ou sob outras formas associativas.

O projeto propõe a criação do programa municipal “Coopera Americana”, com o objetivo de minimizar os efeitos negativos dos ciclos econômicos e do desemprego estrutural sobre o mercado de trabalho, especialmente agravados pela pandemia da Covid-19, e propor medidas que visem garantir ou ampliar a inclusão da população em situação de desemprego e vulnerabilidade social.

Durante a reunião os vereadores falaram sobre a importância em contribuir com a geração de trabalho através de cooperativas. “Estamos buscando, junto ao Poder Executivo, alternativas para contribuir com a geração de trabalho e renda, por intermédio da criação de cooperativas. A ideia é construir uma proposta que visa promover o desenvolvimento de novos modelos socioprodutivos coletivos, estimulando a formação de empreendimentos organizados em cooperativas ou sob outras formas associativas”, comentou Leco.

“Com o apoio e o fomento das cooperativas, por meio de algumas reuniões vemos a importância de dialogarmos sobre essa questão para estimular a criação de oportunidades de trabalho e geração de renda nas comunidades e principalmente que o bem comum prevaleça”, concluiu Dourado.

