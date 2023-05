Patrícia Poeta ‘se derrete’ por repórter galã, faz elogios ao vivo

Patrícia Poeta sem papas na língua ao comentar aparência de repórter

A apresentadora do programa voltou a dar o que falar nas redes sociais durante a manhã de hoje, sexta-feira (19), por conta de alguns comentários sobre a aparência de um repórter. A comandante do Encontro, programa matinal da Rede Globo, vem sendo bastante comentada por conta de algumas atitudes durante a atração global.

Em um determinado momento do programa, Tiago Resera, repórter da Rede Globo, entrou ao vivo para falar sobre o frio que está fazendo em algumas partes do Brasil nesta sexta (19). “Patrícia, eu tô vendo você falar [sobre o frio], mas eu estou vendo o Thiago muito animado para quem disse estar com frio. Eu acho é que ele gosta mesmo do friozinho”, começou Manoel Soares introduzindo a pauta.

Enquanto tentava passar as informações sobre o clima, Tiago acabou sendo surpreendido por uma série de elogios da famosa. “Congelou no sorriso”, começou dizendo ela, antes de o repórter seguir passando suas informações sobre a frente fria que atinge o Brasil nesse momento.

“Mas o Thiago é bonitão, gente! Que repórter bonito! Era isso que vocês queriam falar, não era?”, brincou Patrícia Poeta, rindo. A plateia foi ao delírio e ela se justificou. “Aqui a gente não edita. Aqui a gente fala o que pensa mesmo”, disse ela que ainda seguiu elogiando o rapaz. “O Thiago é bonitão, um galã de novela esse repórter. Um beijo, Tiago! Mas foco no clima, desculpa”, finalizou a jornalista.

