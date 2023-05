Veja os 25 ganhadores da promoção do Tivoli Shopping

O Tivoli Shopping divulgou, nesta quinta-feira (18), os nomes dos 25 clientes premiados na promoção realizada em homenagem ao Dia das Mães. Neste ano, para celebrar a data, o empreendimento realizou uma campanha cheia de significado. Como o shopping completa 25 anos de existência, decidiu premiar 25 clientes com um supercombo de prêmios.

A ideia foi incentivar o autocuidado e valorizar a beleza única de cada mãe. Cada um dos sorteados ganhou um kit Natura (com caneca, necessaire, néctar hidratante para o corpo, néctar hidratante para as mãos, sabonete massageador e colônia Frescor, todos da linha Ekos Maracujá), um kit Boticário (com palette de maquiagem multifuncional Intense, gel de limpeza nutritivo Botik, batom líquido mate e máscara de cílios Intense Superfix) e um kit Danny Cosméticos (com uma escova secadora 3 em 1 e uma chapinha alisadora).

Além de todos esses produtos, cada contemplado pela promoção também ganhou um Dia de Beleza no salão San Marthyn Studio, com direito a serviços de escova nos cabelos, maquiagem, manicure (pé e mão) e sobrancelha.

A bancária Roselaine Machado, moradora de Americana, foi uma das sorteadas. Ela, que já é cliente antiga do shopping e sempre participa das promoções, comemora o fato de ter sido premiada mais uma vez pelo empreendimento. “É a segunda vez que sou contemplada em uma promoção do Tivoli. Fui uma das sorteadas na promoção do Dia dos Pais do ano passado e agora fui sorteada na campanha do Dia das Mães também. Estou muito feliz”, comenta, aos risos.

Ela conta que participou do sorteio com mais de 60 cupons. “Esse presente chegou em um momento importante. Tive uns dias muitos difíceis ultimamente, com tudo dando errado. E, agora, ganhar esse prêmio assim foi uma boa surpresa. Domingo vai ser meu aniversário. Está sendo um presentão pra mim”, diz.

Para Roselaine, o shopping acertou na escolha dos prêmios. “Vou conseguir aproveitar demais. É tudo o que mulher gosta. Achei que foi uma premiação muito legal por ser realmente voltada para a mãe. O Tivoli está de parabéns”, elogia.

A empresária Carolina de Souza, moradora de Santa Bárbara d’Oeste, que concorreu com oito cupons, foi outra contemplada e também diz que está muito contente com a premiação. “Fiquei tão feliz quando soube que tinha sido sorteada, porque sempre que tem promoção no Tivoli eu participo, mas foi a primeira vez que ganhei. Achei o máximo”, diz, animada. “Na verdade, foi a primeira vez que ganhei em uma promoção assim, desse tipo, de comércio. E já estreei superbem. Achei maravilhoso o combo de prêmios que eles vão me dar. Estou muito feliz mesmo”, conta.

Cliente assídua do shopping, ela garante que seguirá fazendo suas compras no Tivoli e participando das promoções. “Adoro o Tivoli. Atende muito bem minhas expectativas e sempre que preciso de algo encontro lá. Com certeza seguirei sendo cliente”, afirma.

Érica Cristina de Oliveira Morais, bancária, moradora de Santa Bárbara d’Oeste, também foi uma das clientes sorteadas. Assim como Carolina, ela conta que essa foi a sua primeira contemplação em uma promoção. “Eu sempre participo das promoções. Gostaria de ser a sortuda que ganha tudo, mas ainda não sou. Foi a primeira vez que fui sorteada e ganhei algo em promoções desse tipo. Comprei um pacote de viagem e dessa vez participei com muitos cupons, acho que uns 300”, conta. “Adorei ser contemplada. Muito bom ganhar em um sorteio com tantas pessoas concorrendo”, completa.

Frequentadora do Tivoli desde a inauguração, ela afirma que gosta muito de ser cliente do empreendimento. “Gosto bastante porque tem boas opções para lazer e boas lojas para as compras. Com a ampliação que foi feita, ficou ainda melhor”, observa.

Além de Roselaine, Carolina e Érica, foram contemplados também os seguintes clientes: Antônio Carlos Prado, Diego Maycon Delsoto, Cléber Cristiano Soares, Kelly Cristina de Souza Bossolan, Márcia Helena Domenici, Gisele Martorini, Renata Rogatto Mata, Luccas Pontes de Freitas, Fábio Prata, Elisabete Ramalho Ferro, Sofia Pellisson, Maria Eduarda de Medeiros Chiareli, Rayane Cristina Rodrigues Costa, José Antonio Lourenço Bispo, Kevin Marlon Briceno Garces, Gêiser de Souza Castro dos Santos, Giovanna Cristina Teixeira, Débora Baldassin Ascari, Junior Eduardo Rosa, Adriana Pereira dos Santos, Milena da Silva dos Santos e Cleuza Ramilha Garrido Monaro.

A campanha de Dia das Mães do Tivoli Shopping foi realizada de 28 de abril a 15 de maio. A cada R$ 250,00 em compras nas lojas do empreendimento, o consumidor tinha direito a um cupom para participar dos sorteios.

