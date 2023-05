Americanense que ganhou R$1 milhão no Dia das Mães tinha acabado de perder a mãe

Na tarde desta quarta-feira (17), durante a entrega do cheque de R$1 milhão ganhos no Vida Cap, o morador do Jardim da Paz, em Americana, fez uma triste revelação.

Ele contou que no sábado, um dia antes do sorteio, comentou com um colega de trabalho: “nossa cara, amanhã vai ser um dia triste”.

Isso porque a mãe do ganhador faleceu uma semana antes do Dia das Mães e ele ainda estava enlutado.

“Foi um dia triste, mas graças a Deus fui abençoado”, contou.

Além dele, um morador do Guanabara ganhou R$ 10 mil e 14 moradores de Americana ganharam R$ 2.500 no giro da sorte.

