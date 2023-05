Inteligência Artificial em alta

Faz parte da existência humana (humanidade) buscar respostas para as mais variadas questões da vida. No geral, a procura é por explicações objetivas relacionadas com inquietações subjetivas. Por que estamos aqui? O que significa amar? Como superamos o sofrimento? A felicidade é realmente possível?

Para responder estas e outras indagações, o poeta Iain S. Thomas e a especialista em tecnologia Jasmine Wang resolveram utilizar a inteligência artificial a partir do programa GPT-3, capaz de usar a linguagem humana para solicitar um modelo. O resultado disso está compilado na obra O Que Nos Torna Humanos?, publicação lançada no Brasil pelo selo Latitude, da VR Editora.

Em um primeiro momento, os autores enviaram ao GPT-3 trechos selecionados dos principais textos religiosos e filosóficos que formaram a base da crença e da filosofia humana, como a Bíblia; a Torá; o Tao Te Ching; Meditações, de Marco Aurélio; o Alcorão; o Livro Egípcio dos Mortos; A busca de sentido, de Viktor Frankl; a poesia de Rumi; as letras de Leonard Cohen e muito mais.

Devidamente “equipada” com esses conhecimentos e valores humanos, o GPT-3 respondeu perguntas elaboradas com a sensibilidade de Iain S. Thomas e a racionalidade da Jasmine Wang. Eram esperadas respostas banais e mecanizadas, mas a inteligência artificial mostra que tem alma de poeta. Quando questionada sobre “o que devemos fazer com a dor?”, ela responde “Quando estiver sofrendo, tente tornar-se consciente do sofrimento. Se você está com raiva, fique com raiva. Se está triste, fique triste. Se está com ciúme, fique com ciúme. Não segure o sentimento dentro de você. Não tente disfarçar. Não o emudeça. Não racionalize. Apenas deixe que seja o que é”.

A partir desses resultados, cada vez mais as projeções do futuro se materializam e hoje estão inseridas no cotidiano. Este livro é uma reflexão contemporânea que vai inspirar, comover e proporcionar um novo entendimento sobre o que significa ser humano e alavancar o debate: a IA será capaz de substituir a humanidade?

Talvez a pergunta que estávamos tentando fazer fosse: “O que nos torna humanos?”. Eventualmente tanto a pergunta como a resposta estejam em algum lugar além das palavras. Se há um tema que emergiu repetidas vezes — em nossas perguntas, nas respostas, nos vastos tesouros de dados sagrados que a IA analisava —, foi este: amor. Amor é tudo. É o dom mais divino que temos. Quando o damos, recebemos mais dele. Quando nos encontramos com ele no momento presente, estamos no céu. O significado de tudo é o amor. É a isso que se resume todo o registro da humanidade. É tudo sobre amor.

(O Que Nos Torna Humanos?, pgs. 9 e 10)

O futuro já é realidade. O Que Nos Torna Humanos? chega para constatar que a tecnologia é um ato humano; que as coisas criadas refletem a habilidade de cada um e as pessoas esperam imprimir os próprios valores no mundo.

Ficha técnica

Título: O que nos torna humanos?

Subtítulo: Uma inteligência artificial responde às perguntas mais importantes da vida

Autores: Iain S. Thomas, Jasmine Wang e GPT-3

Tradutora: Ricardo Giassetti

Selo: Latitude

ISBN: 978-65-89275-38-1

Número de páginas: 232

Formato: 16 x 23 cm

Preço: R$ 69,90

Onde encontrar: E-commerce da VR Editora e Amazon

Sobre os autores

Iain S. Thomas é poeta, autor best-seller, um de seus títulos mais famosos é Escrevi isso pra você. Sua prosa e poesia já foram citadas por personalidades como, Steven Spielberg, Harry Styles, Kim Kardashian e Arianna Huffington. Iain já discursou pelo mundo e participou de conferências como, a BookCon, em Nova York, e a Sharjah International Book Fair, nos Emirados Árabes. Atualmente mora com sua família, cachorro, gato e hamster em Nova Jersey, Estados Unidos. Acompanhe o perfil do autor no Instagram: @realiainsthomas

Jasmine Wang é escritora e especialista em tecnologia. Estudou Ciência da Computação e Filosofia na McGill University, em Montreal, Canadá. Ela fez pesquisas com a Partnership on AI, o Future of Humanity Institute, a OpenAI, a Microsoft Research e o Montreal Institute of Learning Algorithms. É administradora da Verses, um coletivo que produz conteúdos filosóficos digitais sobre tecnologia. Hoje mora com seu companheiro em Montreal, mas pode ser encontrada em qualquer lugar onde coisas interessantes estejam acontecendo.

GPT-3 é uma inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI, um laboratório de pesquisa financiado por bilhões de dólares que explora o uso da Inteligência Artificial para o aperfeiçoamento de toda a humanidade.

Sobre a editora: A VR Editora está no Brasil há quase 25 anos. Com sede na Argentina, o grupo editorial também possui filiais na Espanha e México. Tudo começou com a linha de Livros Presentes para ocasiões especiais. Posteriormente, com a entrada da coleção Diário de um Banana em 2008, e se tornando um sucesso de vendas em pouco tempo, a VR Editora tornou-se inspiração quando o assunto é leitura infanto-juvenil, com temas importantes da atualidade apresentados aos pequenos leitores por premiados autores e ilustradores, nacionais e estrangeiros.

