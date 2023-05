Acabou Faustão na Band

Em comum acordo com a Band, o apresentador Fausto Silva deixará o programa diário no segundo semestre. Ao sair, FS terá comandado com competência e profissionalismo as noites da Band por um ano e meio. O Faustão na Band, com mais de 700 horas de programação, 350 edições e a participação dos maiores nomes da classe artística do Brasil, trouxe alegria, diversão e informação para milhões de famílias brasileiras. A Band seguirá investindo nesta faixa de entretenimento com atrações diárias e novidades que serão anunciadas em breve. Juju Salimeni comemora fase pós Pânico Musa do OnlyFans fatura R$ 80 mil A atriz Flávia Oliver, que ficou conhecida por atuar nas pegadinhas do João Kléber Show, da RedeTV!, revelou que anda faturando alto com as plataformas de conteúdo como o OnlyFans e Privacy. Ela disse que fatura cerca de R$ 80 mil por mês com o OnlyFans. “Já faz mais de um ano que me tornei criadora de conteúdo e estou faturando alto. Hoje, recebo cerca de R$ 80 mil por mês e isso mudou a minha vida. Minha rotina é pensar em novos conteúdos e passei a criar conteúdos diferentes, com amigas e influencers, e isso deu muito certo. Agora o plano é investir esse dinheiro em viagens e produções diferentes para as fotos e vídeos para o OnlyFans”, conta. Dona de um corpo sarado, curvas de tirar o fôlego e um bumbum gigante, Flávia Oliver já revelou em outras entrevistas que possui uma pegada diferente no sexo e faz o estilo “dominatriz”, que segundo ela, os homens adoram e pedem que ela faça conteúdos neste estilo. “Eu preciso ser dominada, eu gosto de apanhar, gosto que me bate, mas eu também gosto de bater”, relatou, revelando ainda que tem prazer em sentir dor. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flavia oliver (@flavia_oliverofc_)

