Gualter vai por nome 'pra jogo' em 2024

Vereador em 2o mandato, Gualter Amado (Rep)

vai manter a intenção de ser candidato a prefeito de Americana em 2024. Ele foi candidato a deputado federal em 2022 e é hoje o único vereador que anunciou a pretensão de concorrer contra o prefeito Chico Sardelli (PV).

PARTIDO– “Sei que será muito difícil no Republicanos, hoje, pois o novo presidente tem as mesmas pretensões, e ainda, anda falando para todos os cantos que não permaneço mais no partido nos próximos anos.”

MOTIVAÇÃO- “O sistema hoje está viciado, precisamos mudar está situação, fazer a diferença, não podemos nos conformar com a mesmisse.”