5 dicas pra te ajudar a tratar as espinhas

Espinhas podem ser um pesadelo para muitas pessoas, mas 5 dicas ajudam.

Especialmente durante a adolescência. No entanto, elas também podem aparecer em outras fases da vida, causando constrangimento e desconforto. Segundo o Journal of American Academy of Dermatology, as acnes afetam 16 milhões de brasileiros. Além disso, a pesquisa também mostrou que 54% das mulheres com mais de 25 anos têm acne facial.

Para ajudar a tratar esse problema comum de pele, apresentamos 5 dicas simples que podem ajudar a reduzir o aparecimento de espinhas.

Lave o rosto regularmente

Lavar o rosto regularmente com água e sabão é uma das maneiras mais eficazes de prevenir o aparecimento de espinhas. A limpeza facial remove o excesso de óleo, sujeira e bactérias da pele, que podem causar o entupimento dos poros e o aparecimento de espinhas.

Mantenha uma dieta saudável

A dieta também pode ter um grande impacto na saúde da pele. Alimentos ricos em açúcar, gordura e sal podem desencadear o aparecimento de espinhas. Por outro lado, alimentos ricos em nutrientes, como frutas, verduras e proteínas magras, podem ajudar a manter a pele saudável e prevenir o aparecimento de espinhas.

Beba água regularmente

A hidratação é essencial para a saúde da pele. Beber água regularmente ajuda a manter a pele hidratada, o que pode ajudar a prevenir o aparecimento de espinhas. Além disso, a água ajuda a eliminar as toxinas do corpo, o que pode reduzir o risco de desenvolver acne.

Evite tocar no rosto

As mãos contém muitas bactérias, que podem ser transferidas para a pele e causar o aparecimento de espinhas. Portanto, é importante evitar tocar no rosto, especialmente se as mãos não estiverem limpas. Além disso, evitar espremer as espinhas também é importante, pois isso pode causar inflamação e cicatrizes.

Use pomada que podem ajudar

Um desses exemplos de pomadas que podem ajudar com a acne é a da Minancora. Ela tem ação antisséptica, adstringente e cicatrizante, com ativos eficazes e seguros. Aplique a pomada diretamente nas áreas afetadas, duas vezes ao dia com intervalos de 12 horas. No caso de ser usada de dia, certifique-se do uso de protetor solar para evitar o contato da pomada com o sol.

Com essas cinco dicas simples, é possível reduzir o aparecimento de espinhas e manter a pele saudável e bonita. Lembre-se de que o tratamento da acne pode levar tempo e exigir paciência, mas os resultados valem a pena. Se os sintomas persistirem, é recomendável procurar um dermatologista para obter orientações adicionais e tratamentos mais específicos.



Sobre a Minancora

A Minancora é uma empresa brasileira com mais de 100 anos de história e tradição no mercado dermatológico e, recentemente, com cosméticos. Fundada em 1915, em Joinville, Santa Catarina, a empresa se destacou rapidamente com a produção da sua famosa pomada antisséptica, que logo se tornou um ícone da marca. Atualmente conta com outros produtos, como o creme antiacne, o sabonete em barras e sabonete líquido antiacne, gel creme antissinais e o alívio para os pés, um creme relaxante para essa área do corpo.

Siga sempre o Novo Momento nas redes sociais. Aqui nosso canal no Instagram @novomomento

Americana- Secretaria de Saúde passa por obras de manutenção



A Secretaria de Saúde realizou uma readequação na recepção da sede, visando melhor acolhimento ao público, com a instalação de balcão de atendimento, reorganização do fluxo e redistribuição de salas anexas, com novas divisórias. Nas últimas semanas, o prédio também recebeu pintura externa e serviços de jardinagem. As intervenções vêm sendo realizadas com o apoio das secretarias de Meio Ambiente e a de Obras e Serviços Urbanos.