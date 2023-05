A corrida de rua é o segundo esporte mais praticado no Brasil.

Fica atrás apenas do futebol, com cerca de 9,5 milhões de praticantes no país, de acordo com última pesquisa realizada pelo IBOPE. A prática regular da modalidade previne doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, além de ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade.

Em contrapartida, é considerado um esporte com alto risco de lesões quando praticado de forma incorreta. É o que alerta o educador físico russo, reconhecido mundialmente como um dos principais especialistas em biomecânica da corrida, Nicholas Romanov. No livro Running – A Revolução na Corrida, publicado pelo Grupo Editorial Edipro, ele apresenta uma metodologia inovadora para atletas avançados e também iniciantes aprimorarem a técnica.

Confira um passo a passo resumido com as orientações presentes na obra para prevenir as lesões de uma vez por todas:

Invista em um tênis adequado: escolher o tênis certo para a sua pisada e biomecânica é fundamental para reduzir o risco de lesões. Procure um profissional especializado em corrida para ajudá-lo. Não exagere no volume e na intensidade do treino: aumente a distância ou a velocidade dos treinos gradativamente. Respeitar os limites do seu corpo é essencial para evitar lesões causadas pelo excesso de esforço. Fortaleça a musculatura: músculos fortes e bem treinados podem ajudar a prevenir lesões, especialmente na região do quadril e da coxa. Alongue-se regularmente: a falta de flexibilidade pode aumentar o risco de lesões musculares e articulares. Reserve alguns minutos antes e depois para se alongar adequadamente.

Varie o tipo de treino: fazer sempre o mesmo treino pode levar a um desgaste excessivo de certas partes do corpo. Varie a intensidade, a distância e o terreno para reduzir o risco de lesões por sobrecarga.

Descanse adequadamente: dar ao seu corpo tempo suficiente para se recuperar após as corridas é fundamental para evitar lesões. Respeite os dias de descanso e evite treinar quando estiver cansado ou com dor.

Busque orientação profissional: trabalhar com um treinador ou fisioterapeuta especializado em corrida pode ajudá-lo a identificar possíveis desequilíbrios musculares ou problemas de biomecânica que aumentam o risco de lesões. Os profissionais também podem orientá-lo na elaboração de um plano de treino seguro e eficiente.

Ficha Técnica:

Título: Running – A Revolução na Corrida

Autor: Nicholas Romanov e Kurt Brungardt

Prefácio: Marcos Paulo Reia

Editora: Edipro

Tradutor: Eloise de Vylder

ISBN: 978-6556600970

Tamanho: 23×16 cm

Páginas: 224

Preço: R$ 69,00

Onde encontrar: Amazon

Sobre os autores:

Dr. Nicholas Romanov um educador físico russo, PhD em Educação Física, especialista em biomecânica do movimento humano e fundador do método Pose de corrida. É reconhecido mundialmente como um dos principais especialistas em biomecânica da corrida e tem treinado atletas de elite em diversos esportes, como triatlo, natação, esqui e atletismo. Atualmente reside nos Estados Unidos, onde mantém o Pose Method® Institute.

Kurt Brungardt é escritor, redator e produtor que trabalhou na área de esportes e fitness por quase vinte anos. Escreveu dez livros sobre fitness e treinamento esportivo, incluindo os best-sellers The Complete Book of Abs e The Complete Book of Core Training. Além disso, foi redator para várias revistas, incluindo Men’s Health, SLAM e Vanity Fair, e produziu documentários para SLAMonline. Ele também produziu e dirigiu vídeos de exercícios famosos, como Billboard Top 10 Abs of Steel for Men.

Sobre a editora: O Grupo Editorial Edipro tem como propósito, desde 1977, publicar obras que ajudem na evolução do leitor. Edipro é formação, é inspiração, é entretenimento. São mais de 500 títulos, oferecendo conhecimento nas principais áreas do saber, como Filosofia, Política, História, Economia, Finanças, Psicologia e Ciências Biológicas, além de obras literárias (selo Via Leitura), livros didáticos e literatura infantil (selo Caminho Suave) e textos sobre espiritualidade, religiosidade e bem-estar (Selo Mantra). Na Edipro, temos a convicção de que a formação é indispensável. Nosso nome vem de EDIções PROfissionais, ou seja, edições bem produzidas, com conteúdo sólido e transformador.