Tivoli realiza Meia Maratona próximo dia 21

O Tivoli Shopping realiza, no próximo dia 21, um domingo, a 8ª edição de sua Meia Maratona. A corrida de rua, que já é tradicional na cidade, contará com as distâncias de 5km, 10km e 21km, e, pela primeira vez, terá premiação em dinheiro para os primeiros colocados da prova mais longa. O evento é organizado pela Chelso Sports e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link https://chelso.com.br/site/meia-maratona-tivoli-shopping/.

A Meia Maratona do Tivoli Shopping atrai, todos os anos, milhares de corredores, entre profissionais e amadores, pessoas que praticam esportes apenas por lazer e famílias inteiras que aproveitam um domingo diferente para curtirem juntos esse momento especial.

“O Tivoli vem promovendo anualmente suas corridas com o intuito de incentivar a prática de esportes e de inspirar os clientes e colaboradores a adotarem um estilo de vida mais saudável. Estamos animados com a realização de mais essa prova. Desde já, agradecemos a parceria com a Chelso Sports e a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste na concretização desse grande evento”, comenta Paula Funichello, coordenadora de Marketing do empreendimento.

Segundo Guilherme Celso, diretor executivo da Chelso Sports, a expectativa é que atletas de cerca de 110 cidades diferentes participem desta edição da Meia Maratona do Tivoli Shopping. “Essa prova é muito tradicional em Santa Bárbara d’Oeste e muito importante não só para o shopping, mas também para os atletas de toda a região. É a única meia maratona da cidade e tem um percurso desafiador, mas também é uma boa opção para quem quer correr sua primeira prova de 21km”, diz.

Celso destaca ainda que a corrida é homologada, ou seja, tem a chancela da Federação Paulista de Atletismo e o percurso é aferido pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAT). “Isso significa que os atletas que competirem na Meia Maratona do Tivoli Shopping terão seu nome e sua pontuação inseridos no calendário nacional de cada distância”, explica.

A largada e a chegada serão, como sempre, no estacionamento do shopping, em frente ao restaurante Estação Valentina. Quem for participar da prova dos 21km fará a largada às 7h. Já para as distâncias de 5km e 10km, o início será às 7h30. Todos os atletas terão o tempo máximo de quatro horas para terminar o percurso, que envolve além do Tivoli, diversas ruas no entorno do shopping, o Parque dos Jacarandás e a Avenida Santa Bárbara. O mapa com o trajeto completo da prova está disponível no site da Chelso Sports.

Premiação

Um grande diferencial da Meia Maratona do Tivoli Shopping deste ano é que, pela primeira vez, haverá premiação em dinheiro para os primeiros colocados da prova de 21km, nas categorias masculino e feminino.

“Além da premiação financeira, os cinco primeiros colocados nas três provas receberão troféus. Haverá também premiação por faixa etária, na cronometragem por tempo líquido, sendo que os três primeiros em cada uma das dez categorias receberão minitroféus. Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada ganharão medalha de participação. Todos os participantes também receberão água e frutas no pós-prova”, conta o diretor da Chelso Sports.

A idade mínima para participação na prova de 5km é de 14 anos, tanto no masculino quanto no feminino. Na de 10km, podem participar atletas a partir de 16 anos e na de 21km, os que tem 18 anos ou mais. No dia da Meia Maratona, o estacionamento do shopping será gratuito aos atletas durante o evento.

Para tornar a corrida ainda mais especial, essa edição da Meia Maratona Tivoli Shopping irá celebrar a Alemanha, onde acontece uma das maiores meia maratonas do mundo, em Berlim. Toda a comunicação visual – das cores das peças promocionais à estampa da camiseta da corrida e shoulder bag do kit – foi inspirada na capital alemã.

“A ideia é, ano a ano, ir homenageando as grandes provas de outros países e, assim, trazer essa temática divertida para a prova do Tivoli e tornar o evento bem legal e atrativo para os atletas”, diz Guilherme Celso, lembrando que a França foi o país homenageado pela Meia Maratona do Tivoli Shopping no ano passado.

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pela AD Shopping. O empreendimento conta com 143 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Casas Bahia, Kalunga, Zanini, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro e Vivara); uma ampla praça de alimentação (com KFC, Montana Grill, Pizza Hut entre outros) e restaurantes como Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

Sobre a AD Shopping

A AD Shopping está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 40 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São 30 anos de experiência em planejamento, comercialização e gestão de shopping centers.

O Grupo AD lançou recentemente a AlugueON, plataforma digital de locação de lojas e merchandising, que vai facilitar a prospecção dos locatários na obtenção do ponto comercial em sua estratégia de expansão comercial; seja em lojas, quiosques ou mídia no mall.

